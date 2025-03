Opdracht Club Brugge toch niet 100% onmogelijk? "Denk dat Hayen zou tekenen voor 0-1 in 77e minuut"

Speelt Club Brugge vanavond zijn laatste wedstrijd dit seizoen in de Champions League of komt er toch nog een vervolg?



Met een 1-3-achterstand uit de heenwedstrijd heeft Club wel veel werk voor de boeg tegen Aston Villa.



Toch ziet het panel van 90 Minutes het niet per se somber in voor blauw-zwart. "Ik heb hetzelfde gevoel als bij Ajax-Union", deelt Filip Joos.

"Je moet de 0-1 maken. Dat mag na 65 minuten zijn, maar je mag geen tegendoelpunt slikken. Dan is normaal gezien voorbij."



"Ze zullen wel efficiënt moeten zijn", weet Tuur Dierckx, "want ze gaan geen 5 open kansen krijgen."



"Ik denk dat Hayen nu zou tekenen voor de 0-1 in de 77e minuut", aldus Joos. "Dan krijg je 13 zotte minuten."