Alweer een geblesseerde Duivel? Seys onzeker na stevige botsing: "Hebben hem net naar binnen gedragen"

Het avontuur aan diggelen nog voor het begonnen is? Joaquin Seys kwam een kwartier voor affluiten slecht neer na een zware botsing. De jonge speler van Club Brugge bleef op de grasmat liggen in Beerschot. Wordt hij deel van de ziekenboeg bij de Rode Duivels? "We hopen dat het geen ernstige blessure is", schat Nicky Hayen de schade in.