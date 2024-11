Club dondert van Champions League-wolk: Al Sahafi bezorgt Beerschot onverhoopt punt na pijnlijke ommekeer

Hayen: "Mogen ons niet laten verrassen"

Nicky Hayen wil met Club niet het scenario van Anderlecht op het Kiel opnieuw beleven: "We hebben de laatste vijf-zes wedstrijden van Beerschot geanalyseerd, we weten waar hun sterke punten liggen: in de transitie vanuit hun laag blok. We mogen ons niet laten verrassen. Op achterstand komen moeten we vermijden, tegelijk met hoog baltempo moeten we geduldig blijven."