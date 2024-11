Atletiekcoaches spuwen opnieuw kritiek: "Geen stap dichter bij oplossing van crisis"

Met een vlammende open brief eind oktober bonden de topsportcoaches de kat de bel aan over het nieuwe centralisatiebeleid van Atletiek Vlaanderen en zijn topsportcoördinator. Ze maakten gewag van een sfeer van angst en onderdrukking en stelden dat wie niet in Gent wilde gaan trainen, zijn financiële steun zou verliezen. Atletiek Vlaanderen organiseerde gisteren een infomoment voor de atleten. Smith vertelde nadien dat er heel wat onwaarheden in de pers waren verschenen: "De vergadering is positief verlopen, ik denk dat we alle vragen en onduidelijkheden hebben kunnen uiteenzetten." Maar op dat infomoment waren de persoonlijke topsporttrainers niet welkom, voor hen is er op 22 november een infomoment. Toch wilde onder meer Patrick Himschoot - naar eigen zeggen op vraag van zijn atleten - gisteren al mee binnen, maar de toegang werd hem geweigerd.

Vanochtend verscheen er een nieuwe open brief van enkele individuele atletiekcoaches. Zij hekelen de meeting van gisteren: "De eensgezinde en vastberaden community van topsporttrainers van Atletiek Vlaanderen stelt vast dat het overlegmoment van 8/11 zijn doel heeft gemist."



"Op de meest acute vragen en bezorgdheden werd niet geantwoord. De crisis is allerminst van de baan en we zijn geen stap dichter bij een oplossing."



"De atleten reageerden begrijpelijk teleurgesteld en verontwaardigd over het verloop van de bijeenkomst. Hoe kunnen ze nog vertrouwen stellen in een topsportcoördinator die de problemen ontkent en weglacht?"



Atleten als Alexander Doom en Rani Rosius wilden gisteravond niet reageren, Bashir Abdi en Ben Broeders deden dat wel en waren genuanceerd positief.



"De topsporttrainers betuigen hun sympathie met Ben Broeders en met Bashir Abdi, die via een kwaliteitsvolle en decentrale clubwerking de wereldtop bereikten. Ben woont en traint in Nederland, Bashir traint vrijwel voltijds in Ethiopië."



"Zij staan volledig buiten de problematiek van de centralisering van de topsportwerking in Gent."



In de nieuwe open brief sommen ze nog eens de verschillende problematieken op. Het laatste woord is hier duidelijk nog niet over gezegd.