Stap in goede richting? Infomoment Atletiek Vlaanderen begint gespannen, maar brengt nuance: "Hebben weinig te klagen nu"

Na de open brief moest een open dialoog komen. Naar aanleiding van het gehekelde hervormingsplan organiseerde Atletiek Vlaanderen vanavond een bemiddelingsmoment met de betrokken atleten. Fysieke strubbelingen met een trainer symboliseerden vooraf nog de spanningen, maar achteraf klonk het toch genuanceerder. "Er is alleszins veel duidelijk geworden."

"Er zou een open dialoog komen ... Dit is het verkeerde signaal", reageerde hij zelf. "Atleten hebben me gisteren nog gezegd dat ze graag hadden dat de trainers aanwezig zouden zijn. Er is sprake van intimidatie, van angstcultuur en stress ... Ik kwam alleen maar om te luisteren."

Ook Rutger Smith, topsportcoördinator van Atletiek Vlaanderen, werd geviseerd. De Nederlander is verantwoordelijk voor het hervormingsplan van de federatie. Atletiek Vlaanderen reageerde al met een fors wederwoord, maar besloot daarna wel al snel om in dialoog te gaan met de betrokken atleten en enkele federatiecoaches. Dat bemiddelingsmoment werd vandaag in Gent georganiseerd. Alleen: niet enkel betrokken atleten als Alexander Doom en federatiecoaches als Fernando Oliva, maar ook enkele ouders en niet uitgenodigde coaches kwamen opdagen.

"Het enige waar we als atleten nu op kunnen hopen, is dat die lijn nu doorgetrokken wordt naar de rest van het jaar."

"In de mate van het mogelijke zijn ze wel transparant geweest, ja", knikt Broeders. "Ze hebben de financiën van de laatste jaren uit de doeken gedaan en hebben ook uitgelegd waarom ze op bepaalde momenten ook minder transparant kunnen zijn dan op andere. Dus op zich is de communicatie vanavond goed verlopen."

Atleten als Alexander Dooms of Rani Rosius wilden achteraf liever niet reageren over hoe het gesprek verlopen was. Polsstokspringer Ben Broeders stond ons wel open te woord. "Of de gesprekken in een positieve sfeer zijn verlopen? Alleszins in een open sfeer", reageerde hij net nadat hij uit de vergaderzaal gewandeld was. "Er is alleszins veel duidelijk geworden. Eigenlijk denk ik dat we weinig te klagen hebben momenteel."

De teneur die rondging was 'je stapt in het project hier, of je bent niet welkom', maar die is nu toch grotendeels doorbroken.

Een van de hete hangijzers in de meeting was natuurlijk de nakende centralisatie van Atletiek Vlaanderen, dat zoveel mogelijk atleten en middelen wil samenbrengen in Gent. Hoewel dat voor atleten die niet in de buurt wonen vaak een logistieke opgave is.



"Wat er daar vandaag nog over gezegd is? De werking zal inderdaad in Gent plaatsvinden en iedereen in deze topsportselectie zal er gebruik van kunnen maken. Of het nu met de coach van de federatie is of met je eigen coach", legt Broeders uit.



"De teneur die rondging was 'je stapt in het project hier, of je bent niet welkom', maar die is nu toch grotendeels doorbroken. De keuze is nu aan ons om er al dan niet voltijds gebruik van te maken, er is alvast ook een deeltijds traject."



"En ook als je kiest om er volledig buiten te staan, zal er steun blijven. Al is nog niet bekend hoeveel financiële middelen dat zal inhouden. Dat zal pas bekend zijn wanneer het fiscale jaar rond is."



En nu? "Naar huis en morgen weer trainen", grapt Broeders eerst nog. "Neen, neen, nu wachten we verder op de communicatie van de federatie over de stages en de budgetten, maar ze hebben juist ook een goede reden gegeven waarom dat nog niet meteen voor morgen zal zijn."