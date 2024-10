Vlaamse atletiekcoaches halen in open brief snoeihard uit naar topsportbeleid: "Sfeer van angst en onderdrukking"

vr 25 oktober 2024 08:19

De open brief is niet mals voor topsportcoördinator Rutger Smith.

Het rommelt stevig in de Vlaamse atletiekwereld. Een groot aantal elitetrainers trekt in een open brief flink van leer tegen het topsportbeleid. Ze viseren daarbij onder meer de Nederlander Rutger Smith, topsportcoördinator van Atletiek Vlaanderen. "De toekomst van de Vlaamse Atletiekliga staat op het spel", klinkt het scherp.

De open brief, gericht aan de voorzitter van de Vlaamse Atletiekliga, is (deels) ondertekend door 23 trainers uit de atletiekwereld. Bij hen onder meer Jacques Borlée, Rudi Diels, Tia Hellebaut, Tim Moriau, Michael Van der Plaetsen en Wim Vandeven. De trainers willen met hun aanklacht verschillende problemen aankaarten die volgens hen een "grote urgentie" verdienen. "Het huidige topsportbeleid en de werking onder de leiding van de technische directie dreigt de jarenlange successen van onze sport te vernietigen", klinkt het scherp. "De recent ingevoerde beleidsmaatregelen zijn niet alleen destructief, ze ondermijnen ook de prestaties van onze elite-atleten en degraderen de essentiële rol van hun persoonlijke coaches tot een bijzaak."

Het autoritaire beleid moet onmiddellijk worden stopgezet. Het creëert een sfeer van onderdrukking en angst.

De trainers klagen onder meer aan dat de directie eist dat de atleten vanaf nu trainen in Gent. "Elke keuzevrijheid wordt ontnomen. Dat is een directe schending van de vrijheid van de atleten en van de basisprincipes van topsport." "Wie weigert in Gent te trainen, wordt afgestraft met een mogelijk verlies van financiële en sportieve steun. Dit soort machtsmisbruik is volstrekt onaanvaardbaar." "Dit autoritaire beleid moet onmiddellijk worden stopgezet. Het creëert een sfeer van onderdrukking en angst in plaats van de gezonde, stimulerende omgeving die noodzakelijk is om op hoog niveau prestaties te leveren en in een serene sfeer te kunnen trainen."

Toxisch leiderschap

De coaches viseren met hun aanklacht onder meer ook de Nederlandse topsportcoördinator Rutger Smith en zijn landgenoot Bram Peters, die pas recent aangenomen werd als coach van de estafetteteams. "De vraag mag zeker gesteld worden of de atleten en de coaches nog het vertrouwen hebben in de technische directeur", klinkt het. In de brief wordt gewag gemaakt van toxisch leiderschap. "De huidige werkomgeving is onhoudbaar: een sfeer van angst, intimidatie en machtsmisbruik woekert binnen de topsportwerking. Dit moet onmiddellijk stoppen."

Bram Peters moet per direct verwijderd worden als hoofdcoach van het estafetteproject.