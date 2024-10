"Nederlandse dictatuur? Andere coaches zouden brief niet ondertekenen, als ze Borlée daarin geen gelijk geven"

Met hun open brief hebben 23 misnoegde atletiekcoaches een bom gedropt in de Vlaamse Atletiek. "Als men deze open brief naast zich neerlegt en volledig negeert, dan mogen ze verdere stappen verwachten", waarschuwt Patrick Himschoot, die 1 van de 23 coaches is die de brief ondertekende.

"Ik hoor aan de eerste reacties dat het ongenoegen vooral van de aflossings- en sprinthordencoaches komt. Maar het gaat veel breder dan dat", benadrukt Himschoot. "Er is ongenoegen over alle atletiekdisciplines heen bij de trainers die topatleten begeleiden, vooral dan buiten de federatie. Maar ook binnen de federatie."

"Het is uniek in de atletiekgeschiedenis dat er zo’n solidariteit bestaat met zo’n grote groep van trainers over hoe het niet draait binnen de topsportwerking van de Vlaamse Atletiekliga."

Waarover zijn de trainers dan misnoegd? "Het belangrijkste punt is dat er nagenoeg over niks gecommuniceerd wordt." "Er wordt ook bij jonge atleten gedreigd dat die alle vorm van ondersteuning zullen verliezen als ze niet bij de federatietrainer gaan trainen (in Gent). Dat is intimidatie." De coaches viseren onder meer topsportcoördinator Rutger Smith. Jacques Borlée spreekt in Het Nieuwsblad over een "Nederlandse dictatuur" onder Smith. Is dat effectief zo? “Die 22 andere trainers zouden die brief niet ondertekend hebben als ze Jacques Borlée daarin geen gelijk geven", zegt Himschoot.

Ook ongenoegen in Wallonië over aflossingscoach

Heel deze kwestie gaat over de Vlaamse Atletiekliga. Maar hoe zit het aan de andere kant, in Wallonië?



"Daar heerst ongenoegen over de aflossingen, omdat dat dat een nationaal project is", legt Himschoot uit.



"In Wallonië is er net als bij ons ook serieuze tegenkanting tegen de aanstelling van een Nederlandse jonge trainer als hoofdcoach (Bram Peters)."

"In het verleden was er geen hoofdcoach die boven de aflossingsteams stond. Er waren wel coaches per aflossingsteam. Bram Peters staat daar nu boven, terwijl de prestaties in de aflossingen de voorbije jaren (en zeker ook dit jaar) zeer goed zijn geweest."



"Men vraagt zich uiteraard af waarom die hoofdcoach nodig is. Ook in Wallonië heerst daar ongenoegen over."