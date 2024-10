Op zoek naar drijfveer achter open brief met "verrassende teneur" in atletiek: "Anders wordt er niet geluisterd"

vr 25 oktober 2024 16:34

De Vlaamse atletiekwereld staat in rep en roer na een open brief. 23 atletiekcoaches stellen er de werking van Atletiek Vlaanderen aan de kaak. Wat moeten we daarvan denken en hoe moet het nu verder? Die vragen worden beantwoord in een nieuwe aflevering van Sporza Daily.

Een gebrek aan communicatie, beslissingen die van hogerhand worden doorgeduwd, intimidatie en centralisering van de Vlaamse atletiekwerking in Gent.

Het zijn enkele problemen die misnoegde atletiekcoaches aankaarten in een open brief gericht tot Atletiek Vlaanderen.



Kwam de open brief vanmorgen als een verrassing voor onze atletiekman Bert Sterckx?

"Neen, want het borrelde al op verschillende vlakken. Van de inhoud van de

brief ben ik dus niet geschrokken."



"Maar ik ben wel verrast door de teneur en de harde woorden die er zijn gebruikt: dictatuur en toxisch. Het wijst erop dat die onvrede bij bepaalde mensen zo groot is geworden dat het potje echt is overgekookt." "De atletiekcoaches hebben het gevoel dat ze het op deze manier moeten doen, omdat er anders niet naar hen geluisterd wordt."

Angst voor centralisering

Sterckx heeft vanmorgen met enkele atleten gebeld. Ligt de centralisering in Gent zo zwaar bij hen?



"Sommige atleten weten niet wat van hen verwacht wordt. Zij horen die verhalen over die centralisering in Gent en dat sommige atleten bijna verplicht worden om daar te gaan trainen. Maar dat is tot nu zeker niet bij iedereen het geval geweest", weet Sterckx.



"De atleten vrezen natuurlijk dat er voor hen zeer grote praktische gevolgen zullen vasthangen aan die centralisering."



"Je zal maar eens elke dag van onder Brussel de hele ring (met zijn verkeersproblematiek) moeten afrijden om in Gent te gaan trainen."

In Nederland hebben ze die topsportinfrastructuur, waardoor centralisering gemakkelijker is. In België hebben we die infrastructuur niet. Bert Sterckx

Sterckx ziet trouwens een groot probleem voor die centralisering.



"Om dat plan waar te maken heb je voldoende infrastructuur nodig."



"In Nederland hebben ze die topsportinfrastructuur, waardoor het gemakkelijker is om atleten te vragen/verplichten om naar die ene locatie te gaan (in Papendal) en daar te trainen."



"In België hebben we geen infrastructuur waar eten kan voorzien worden op maat van een topatleet en waar atleten die van wat verder komen kunnen verblijven."



Rust voor atleten