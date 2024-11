Rik Verbrugghe wordt algemeen manager van Ridley Racing Team: "Offroad en weg combineren met jonge talenten"

vr 8 november 2024 13:14

Voormalig wielerbondscoach Rik Verbrugghe (50) gaat aan de slag als algemeen manager bij het Ridley Cycling Team. Dat nieuwe team telt nu 4 offroadleden, maar wil ook een heel sterke wegploeg op de been brengen. "Vooral daarvoor ben ik gehaald", sprak de ex-renner op zijn voorstelling van "een schitterend project". Ridley-baas Jochim Aerts spreekt van een "universiteit van het wielrennen".

Het Ridley Cycling Team telt momenteel 4 renners: veldrijders Daan Soete, Felipe Orts, Joris Nieuwenhuis en Lore Sas.



Verbrugghe, die enkele weken geleden op de voorstelling van het nieuwe team al aanwezig was, mag nu als algemeen manager de ploeg uitbouwen: "Samen met Frank Symons (marketing director) en Jochim Aerts (CEO Ridley) wil ik een schitterend project uitbouwen. We leggen een dubbele focus: offroad en een wegprogramma."



"Vooral voor dat laatste ben ik gehaald. We gaan op zoek naar jonge talenten. Ik kan hiervoor terugvallen op de talrijke contacten die ik heb en ook de ervaring die ik reeds opdeed als renner, maar ook als ploegleider in het verleden."



Verbrugghe was bondscoach van 2018 tot 2020 en werkte ook als ploegleider of teammanager bij Quick-Step, BMC, IAM, Bahrain-Merida en na zijn bondscoachschap bij Israel-Premier Tech. Daar stapte hij in september op.

Het is de bedoeling een doorgroei te doen van offroad naar weg. Net zoals renners als Wout van Aert, Tom Pidcock en Mathieu van der Poel. Rik Verbrugghe

"Binnen de ploeg hebben we iemand als Richard Groenendaal die het offroadwereldje op en top kent. Ook Bob De Cnodder zal meewerken aan dit project."



"Het is de bedoeling een doorgroei te doen van offroad naar de weg. We willen beiden combineren, net zoals renners als Wout van Aert, Tom Pidcock en Mathieu van der Poel verwezenlijkten."



"We gaan ons toeleggen op de rekrutering van jonge, internationale en Belgische talenten met natuurlijk de nadruk op Belgische renners."



"In het wielrennen heeft men het steevast over 'marginal gains' (heel kleine winsten, red). Bij Ridley hebben we alles voorhanden om die te verwezenlijken. Alles is ter plaatse: een piste, offroadwegen, noem maar op. Zij hebben zelfs een windtunnel in hun bezit. Ze beschikken over data en kennis."



Verbrugghe is blij met deze nieuwe uitdaging: "Ik wil zo snel mogelijk een renner afleveren die uit onze ploeg voortkomt."

CEO Ridley: "Renners opleiden van A tot WorldTour"

Het Ridley Racing Team profileert zich volledig als een opleidingsteam. "Het wordt een project dat gespreid wordt over enkele jaren en waarvoor nog bijkomende geldschieters gezocht worden", legt CEO van Ridley Jochim Aerts uit.



"Ik ben apetrots dat we met Verbrugghe kunnen uitpakken en dat hij de lijnen kan uitzetten van ons zeer ambitieuze project. Dat omschrijven we eigenlijk als een soort van "universiteit van het wielrennen"."



"Ons project klinkt zeer ambitieus en dat is het ook. We willen renners opleiden van A tot WorldTour. Natuurlijk zal een dergelijk project handenvol geld kosten."



"We zien vandaag de dag veel development teams. Ploegen die werken met een budget van 2 of 3 miljoen. Wij mikken echter hoger. We willen zo snel mogelijk het beste development team van de wereld worden."



"We willen onze renners ook liefst zo lang mogelijk bij ons houden. Tot ze echt klaar zijn om naar het hoogste niveau door te stoten."

We willen zo snel mogelijk het beste development team van de wereld worden. Jochim Aerts, CEO Ridley