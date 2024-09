Wegen van ploegleider Rik Verbrugghe en Israel-Premier Tech scheiden: "Enorm genoten van mijn tijd bij het team"

Rik Verbrugghe is niet langer ploegleider van wielerteam Israel-Premier Tech. De Belg en de ploeg gaan met onmiddellijke uitgang uit elkaar. "We willen Rik bedanken voor zijn werk in de afgelopen vier jaar en wensen hem het allerbeste in zijn toekomstige inspanningen", klinkt het bij algemeen manager Kjell Carlström.