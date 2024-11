Ridley Racing Team gaat in zee met Rik Verbrugghe: "Sleutelrol in ambitieuze toekomstplannen"

Offroadteam Ridley gaat samenwerken met Rik Verbrugghe. Dat heeft de ploeg woensdag bekendgemaakt. Verbrugghe vertrok in september als ploegleider bij Israel-Premier Tech.

Ridley Racing Team is de pas opgerichte offroadploeg, met onder meer veldrijders als Joris Nieuwenhuis, Felipe Orts en offroad-duizendpoot Daan Soete in dienst.

En het team is ambitieus, blijkt nu ook uit een nieuwe samenwerking met voormalig bondscoach Rik Verbrugghe. Die was tot september aan de slag als ploegleider bij Israel-Premier Tech, waar hij in onderling overleg vertrok.

Maar heel lang heeft Verbrugghe dus niet zonder werk gezeten, want bij Ridley Racing Team vindt hij een nieuwe uitdaging. "Zijn jarenlange ervaring en diepgaande kennis van de wielersport zullen een sleutelrol spelen in de ambitieuze toekomstplannen", klinkt het bij de ploeg.

Ridley en Verbrugghe zullen vrijdag op een persmoment meer uitleg geven over de visie en de precieze rol van Verbrugghe binnen het team.