"Ik heb hem niet moeten overtuigen": Tedesco verwelkomt "gemotiveerde" Lukaku bij Rode Duivels

Romelu Lukaku sluit weer aan voor de laatste interlandweek met de Rode Duivels van 2024. Veel masseerwerk van bondscoach Domenico Tedesco was er niet nodig. "Hij is zeer gemotiveerd om te helpen."

Tegen Italië en Frankrijk moesten de Rode Duivels het nog zonder hun recordschutter stellen, maar voor de herkansing tegen Italië keert Romelu Lukaku terug bij de nationale ploeg.



Nochtans had de aanvaller in een podcast van Friends of Sports laten optekenen dat "het vuur even niet meer brandde" voor de Rode Duivels. Heeft de bondscoach zijn lucifers moeten bovenhalen?



"Nee, ik heb hem niet moeten overtuigen", zei Tedesco. "Hij is zeer gemotiveerd om hier te zijn. We hebben geen gesprek gehad om hem te overtuigen, want dat ik heb nog nooit gedaan."

"Een speler overtuigen is de verkeerde manier om voor de nationale ploeg te spelen, want het is een grote eer. Lukaku is zeer gemotiveerd om te helpen en het is een goed teken dat hij terug is."