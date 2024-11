Casse hoopt met sfeermaker én coach Van Tichelt medaillekoers weer op te pikken: "Wil op fouten gewezen worden"

ma 11 november 2024 13:55

Matthias Casse staat terug op de tatami. Na de verloren wedstrijd om brons op de Olympische Spelen nam Casse 3 maanden de tijd om alles een plaats te geven. Met Dirk Van Tichelt heeft Casse intussen een nieuwe trainer. Het duo nam voor Sportweekend de tijd om dieper in te gaan op hun relatie, de Spelen en de toekomst.

"Zeuren? 20 keer pompen."



De toon is gezet. Met een grote glimlach laat Dirk Van Tichelt merken dat het hem wel menens is als nieuwe coach van Matthias Casse, al is het wel belangrijk dat er genoeg gelachen wordt. Want zo staat Van Tichelt bekend: als sfeermaker, mentor, motivator en goede vriend van Casse, maar nu dus ook als coach.



"Ik ken Dirk al lang", vertelt Casse, die sinds vorige week opnieuw aan het trainen is. "De periode waarin we samen trainden, was heel intens, dus de connectie is er wel."



Van Tichelt benadrukt wel dat hij - ondanks hun band - niet minder streng zal zijn voor zijn poulain. "Het is niet omdat hij moe is, dat ik hem niet zal pushen. Met de glimlach zelfs."



"Ik verwacht ook niet minder", benadrukt Casse. "Ik wil gewezen worden op mijn fouten zodat ik die kan verbeteren. Ik heb een coach nodig die dat durft te doen en wil doen. En ik denk niet dat Dirk bang is om dat te doen."

Olympische Spelen blijft pijnlijk onderwerp

Met de glimlach vertellen Casse en Van Tichelt over hun band, maar als de Spelen ter sprake komen, verdwijnt die guitige blik. De vroege exit en verloren kamp om het brons blijft een pijnlijk onderwerp, ook al vindt Casse dat hij zich niets te verwijten heeft.



"Ik vind het nog altijd een moeilijk onderwerp om over te praten, met mezelf en met iedereen eigenlijk. Ik heb heel veel nagedacht over wat ik anders had kunnen doen om niet te verliezen. Ik heb die kampen 100 keer herbekeken en dan nog eens 100 keer in mijn hoofd zelf afgespeeld."



"Ik weet hoe dat voelt", pikt Van Tichelt in. "Ik ben ook eens 5e geworden in Peking. Dat is een moment waar je 4 jaar naar toeleeft en je doet er echt alles voor. En op die dag, als het niet lukt, dan is het kans verkeken en komt het niet terug."



"Dat is doorslikken en dat duurt lang vooraleer je dat kan verwerken."

Blik richting toekomst: "Stap voor stap"

Casse werkt zich opnieuw in het zweet na - voor het eerst - 3 maanden zonder judo. Hij wou even weg en trok naar Thailand en Australië.



"In het begin had ik wat moeite om alles los te kunnen laten en gewoon te genieten van de dingen die ik dan kon doen", geeft Casse toe.



"Het was ook nodig", meent Van Tichelt. "Je weet dat de komende 4 jaar, eens de trein vertrokken is, je niet kan zeggen dat je een halfjaar loslaat en wel zal zien. Als je weer op die trein stapt, dan moet je er vol voor gaan. Anders kan je niet voor het hoogste schavotje gaan. Ik denk dat hij dat toch ambieert."



We zien hard af, maar er moet gelachen worden. Dirk Van Tichelt