"Meten is weten": met nieuwe bondscoach én data-analyse wil het Belgische judo weer aanknopen met successen

di 8 oktober 2024 22:13

Dirk Van Tichelt moet België opnieuw naar olympische medailles in het judo stuwen. Niet langer als judoka, wel als bondscoach. Sporza Daily onderzoekt wat we mogen verwachten.

Dirk Van Tichelt won zelf brons op de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro en volgt als bondscoach Mark van der Ham op. Die zag in Parijs Matthias Casse naast een medaille grijpen, maar pakte met Gabriella Willems wel een onverhoopte bronzen plak. "Op zich was dat te weinig", oordeelt Koen Sleeckx, technisch directeur van de Vlaamse Judofederatie. "We hebben een woelige periode gehad, maar met Dirk Van Tichelt hebben we het gevoel voor iets duurzaams te gaan." Van Tichelt was de voorbije jaren al bondscoach van de junioren. "Na de Spelen hebben we een evaluatie gemaakt en bekeken hoe we het zouden aanpakken. Dirk was de meest logische naam."

Dirk Van Tichelt is de perfecte keuze. Hij moest absoluut zijn kans krijgen. voormalig bondscoach Jean-Marie Dedecker

Dat vind ik judocoryfee Gella Vandecaveye, goed voor onder meer 2 wereldtitels en 2 olympische medailles. "Ik ben heel blij met de keuze voor Dirk, een coach van eigen bodem. We hebben zelf heel wat talent. Zijn doorgroei is een logische evolutie", vindt Vandecaveye. Daar is voormalig bondscoach Jean-Marie Dedecker het volmondig mee eens. "Dirk is de perfecte keuze. Hij moest absoluut zijn kans krijgen", aldus de De Decker, die nog een plus ziet. "Hij komt uit de vriendenwereld van Matthias Casse, die nog zijn sparringpartner was in Rio. Ik denk dat hij Casse nieuwe zuurstof kan geven en bij uitbreiding de volledige judowereld."

Dirk is iemand die met 2 voeten in het veld staat en zijn hoofd niet zot laat maken. ex-judoka Gella Vandecaveye

Over welke kwaliteiten moet een bonscoach beschikken? "Een goeie bondscoach is een psycholoog", weet Dedecker. "Je moet kunnen omgaan met mensen, kunnen coachen, technische kennis overbrengen. Maar je moet ook mensen over hun grens kunnen laten gaan." En voldoet Van Tichelt aan dat lijstje? "Ik denk het wel", zegt Vandecaveye. "HIj heeft het palmares, het verleden en ook de ervaring als trainer. Dirk is iemand die met 2 voeten in het veld staat en zijn hoofd niet zot laat maken." "En ook heel belangrijk: hij is toegankelijk en bereikbaar. En een goeie communicator. De technische en menselijke bagage heeft hij zeker ook in zich."

Dirk Van Tichelt met zijn bronzen medaille van Rio 2016.

"Meten is weten"

Met Dirk Van Tichelt als nieuwe coach moet ook Matthias Casse weer naar zijn allerbeste vorm toegroeien, na de teleurstelling van Parijs. De twee boezemvrienden kennen elkaar door en door. Schuilt daarin ook een gevaar? "Ik dat Matthias ook wel inziet dat Dirk nu de bondscoach is. Er zal wel een soort ontzag zijn. Matthias is ook verstandig genoeg om dat te respecteren. En uiteindelijk wil iedereen dat er zo goed mogelijk gepresteerd wordt. Dus ik denk niet dat dat een probleem wordt", aldus Vandecaveye, die ook toejuicht dat Van Tichelt zich meer met data-analyse wil inlaten. "Meten is weten. Judo is een traditionele en conservatieve sport. In mijn tijd trainden we als een kip zonder kop. We gingen door de muur, zonder nadenken. Dat is verleden tijd. Judo blijft wel een zeer technische sport, maar de wetenschappelijke benadering is ook belangrijk."

We hebben naast Matthias Casse nog goeie judoka's die mooie dingen kunnen laten zien. Koen Sleeckx, technisch directeur Vlaamse Judofederatie