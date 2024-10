Dirk Van Tichelt lost Mark van der Ham af als hoofdcoach Judo Vlaanderen: "Ik wil grote groep afleveren voor LA"

ma 7 oktober 2024 18:02

Wissel van de wacht in de Vlaamse Judofederatie. De Nederlandse hoofdcoach Mark van der Ham wordt vervangen door Dirk Van Tichelt. De voormalige medaillewinnaar van Rio krijgt de verantwoordelijkheid om Matthias Casse en co. opnieuw klaar te stomen voor LA 2028. "Ik wil meer datagedreven beginnen te werken", doet Van Tichelt zijn toekomstplannen uit de doeken.

Dirk Van Tichelt vervangt Mark van der Ham en wordt de nieuwe hoofdcoach van de Vlaamse Judofederatie. De voormalige olympische medaillewinnaar was al werkzaam in de jeugdcategorieën, maar wordt nu overkoepelend verantwoordelijk voor de +18-categorie. "Of ik verrast was toen ze me vroegen? Eigenlijk voelde ik het wel wat aankomen", zegt Van Tichelt eerlijk. "Ik heb het palmares en ondertussen ook de juiste diploma's gehaald, dezelfde als mijn buitenlandse voorgangers die werden aangesteld. De gelegenheid was er dus om deze keer voor een Vlaming te kiezen." "Daarnaast heb ik ook de prestaties geleverd en ben ik steeds ondersteund geweest door Sport Vlaanderen en het BOIC. Dan voel je wel dat ze je in die richting willen duwen. Na de Spelen is er ook een evaluatie geweest en willen we een nieuwe wind laten waaien om het judo opnieuw een boost te geven." Het grote doel ligt vier jaar in de toekomst: de Olympische Spelen in Parijs. "Inderdaad, dat is het belangrijkste evenement voor het judo, en ik wil daar een grote groep afleveren, natuurlijk. Daar werken we nu vier jaar naartoe."

Van Tichelt pakte brons in Rio.

Parijs plaatsen

Zo proberen Van Tichelt en de Vlaamse Judofederatie toch de pagina van Parijs om te slaan, dat eindigde met een lach en een traan. Gabriella Willems stuntte naar een bronzen medaille, maar de vroegtijdige exit van Matthias Casse blijft nazinderen. "Het waren inderdaad bewogen Spelen", knikt Van Tichelt. "Gelukkig heeft België – zoals bijna altijd – toch een medaille gehaald via Gabriella. Maar ik zat na de ontgoocheling van Casse toch ook even in de put, zeker omdat ik weet hoe hard hij ervoor had gewerkt. Toen dacht ik: wat nu?" "Het blijft toch een beetje een gemiste kans. Ik wil er dan ook mijn schouders onder zetten om het in LA wel te doen lukken."

Op een gegeven moment heb ik meer op dezelfde kamer geslapen met Matthias dan bij mijn eigen vriendin. Dirk Van Tichelt

Van Tichelt sprak ook al met Casse over de toekomst en de gebeurtenissen in Parijs. "Hij heeft het ondertussen wel een plaats gegeven. En hoewel hij nu nog even vakantie heeft, hebben we het al gehad over de plannen richting LA." Dat de twee een goede band hebben, kan alvast een voordeel zijn voor het volgende olympische traject. "Ja, op een gegeven moment in mijn carrière heb ik meer op dezelfde kamer geslapen met Matthias dan bij mijn eigen vriendin", grapt Van Tichelt. "Het is nu afwachten hoe het zal werken nu ik zijn trainer ben, maar hij is een zeer intelligente kerel en weet dat ik het beste voor hem wil. In het verleden is ook al gebleken dat we goed kunnen discussiëren." Zo heeft Van Tichelt al een eerste werkpunt voor Casse klaar. "Hij was in goede vorm in Parijs, maar als we de wedstrijden analyseren, zien we toch dat hij iets meer voor die scores moet durven te gaan. Daar zullen we alvast aan schaven."

Er is natuurlijk meer dan Casse alleen. "Jawel, we hebben nog wel judoka’s die het potentieel hebben om LA te halen. Al weet ik uit ondervinding dat dat niet gemakkelijk is. Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen kunnen het ook realiseren." "Er zit wel een goede groep, met harde werkers, aan te komen. Dus als we samen de blik op LA richten, zou er wel eens een grote groep kunnen arriveren, ja."

Casse greep naast een medaille in Parijs.

Data-gedreven

Welke nieuwigheden mogen we dan verwachten van Van Tichelt als hoofdcoach? "Ik heb altijd in het wereldje gezeten, maar door die nieuwe cursussen zijn mijn ogen toch opengegaan over wat er nog beter kan in onze federatie. Zo wil ik vooral data-opvolging introduceren", legt hij uit. "We zullen sowieso hard blijven trainen, maar er zal toch meer gemeten worden. Dat is nu niet het geval en zo kunnen we onze trainingen beter afstemmen op iedereen." "Dat is in alle sporten eigenlijk al zo, maar ik wil dit graag ook doorvoeren in het judo, al is dat geen evidentie, denk ik. Het is nog een zeer traditionele sport, en wereldwijd wordt er vaak met dezelfde gedachte getraind: je moet hard werken en gewoon het einde van een sessie halen."

Ik vind dat we ook vaker moeten samen trainen met de Waalse federatie, want in het verleden leefden we te vaak naast elkaar. Dirk Van Tichelt