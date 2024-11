Piepjong en spotgoedkoop, maar op gevaarlijke roze wolk voor duel tegen Anderlecht: de beste weetjes over RFS

do 7 november 2024 12:45

RF-wie? Ongetwijfeld fronsten heel wat Belgische voetbalfans hun wenkbrauwen bij de loting van de Europa League. Anderlecht kreeg niet enkel toppers als Porto en Real Sociedad op zijn bord, maar ook het wel heel bescheiden RFS uit Letland. Wat mag paars-wit verwachten van de "Art Nouveau"-club, mét Belgische link, die nog geen 20 jaar bestaat?

1. Piepjonge ex-jeugdclub

Bijna 100 jaar jonger dan Anderlecht. Het mag gezegd: FK RFS is een erg jonge club in de voetbalwereld. In 2005 werd jeugdteam Daugava omgetoverd tot een semi-professionele club die zich opwerkte tot het tweede niveau in Letland. Vijf jaar later fuseerde het met Flaminko Riga, waarna het pas anno 2016 onder de naam FK Rigas Futbola Skola bestond. In die wel zeer recente geschiedenis pakte RFS al drie landstitels af van rivaal Riga FC. Ook in de Beker kende het succes én kwam het zelfs meermaals piepen op het Europese toneel.

In 2016 zag de naam FK RFS officieel het daglicht.

2. Spotgoedkope selectie

De waarde van RFS zijn bescheiden selectie? Zo'n 9,4 miljoen euro, ofwel 100 miljoen euro minder dan de spelerswaarde bij paars-wit. Het mag dan ook duidelijk zijn: Anderlecht moet het overwicht aan kwaliteit op papier vanavond ook omzetten naar het veld. Met Kasper Dolberg, Anders Dreyer en Mario Stroeykens heeft Anderlecht zelfs drie spelers in zijn rangen die op hun eentje - volgens de gegevens van transfermarkt - meer waard zijn dan de volledige Letse club. Al betekent het niet dat een spotgoedkope tegenstander zich zomaar naar de slachtbank laat leiden.

Marktwaarde Anderlecht 109,4 miljoen Anders Dreyer 12 miljoen Kasper Dolberg 10 miljoen Mario Stroeykens 10 miljoen RFS 9,4 miljoen

Kasper Dolberg (r), de spits met een hogere marktwaarde dan heel RFS.

3. Op hoogste roze wolk

Geen grote vedetten aanwezig? Geen probleem voor RFS. De ploeg zweeft sinds vorige week op de allerhoogste roze wolk. Afgelopen zondag pakte RFS de titel in eigen land - het telt 90 punten, 6 meer dan rivaal Riga FC. Eerder pakte het ook al de Beker. De dubbel geeft de Letten ongetwijfeld vleugels. Die kunnen zomaar van pas komen tegen Anderlecht om net als tegen het Galatasaray van Mertens en Batshuayi te stunten in eigen huis. Begin oktober bleven de Turken steken op 2-2. David Hubert en co. zijn gewaarschuwd.

4. Linkjes met Jupiler Pro League

Wie goed zoekt, die vindt het belletje dat rinkelt bij de tegenstander. In de selectie van RFS zitten twee spelers met een verleden in de Jupiler Pro League. De bekendste luistert naar de naam Darko Lemajic. De Servische spits kon nooit helemaal doorbreken bij KAA Gent en vertrok in de zomer van 2023 naar de Letse hoofdstad. Ook Fabrice Ondoa - hij stond 30 keer tussen de palen voor KV Oostende - koos dezelfde route van België naar Riga. Nog een Belgische link: Anderlecht is niet de eerste JPL-club die RFS treft. In de zomer van 2021 nam Gent de Letse horde in de derde voorronde van de Conference League na 0-1 op verplaatsing en 2-2 thuis.

Darko Lemajic (r) neemt het nog eens op tegen een Belgische club.

5. Charme van Riga weerspiegeld

Klein staat vaak gelijk aan charmant, toch? Wel, de strenge Europa League-normen zorgen ervoor dat RFS zijn thuiswedstrijden niet in het eigen LNK Sporta Parks mag afwerken. Het kleine stadion kan slechts 2.300 fans herbergen. Dus wijkt de fusieclub uit naar het Daugavastadion, waar 10.000 Letse supporters - en niet die van Anderlecht - de longen uit hun lijf kunnen zingen. Het goede nieuws voor RFS: ook die tempel ademt de Art Nouveau-stempel die de ploeg zo graag draagt. Een eerbetoon aan het oude stadscentrum dat werd opgenomen op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Het decor is er alvast in Riga. Krijgen we ook een mooie pot voetbal te zien? Afspraak vanavond om 21 uur.

Anderlecht verkende woensdag het Daugavastadion.