Late owngoal komt hard aan bij Anderlecht: "Het moeilijkste was gedaan, dan denk je: inpakken en wegwezen"

vr 8 november 2024 06:11

Het ongeloof in de paars-witte ogen sprak boekdelen. Een ultieme flipperkastfase resulteerde gisterenavond in minuut 90+6 nog in een bijzonder pijnlijke gelijkmaker in Letland. Een vleugje magie van Stroeykens werd zo brutaal uitgewist. "Het is een enorme ontgoocheling", reageerde Mats Rits.

Net op het moment dat de gevleide driepunter binnen leek, sloeg FK RFS nog genadeloos toe. Doelman Colin Coosemans staarde verslagen voor zich uit, auteur van de owngoal Moussa N'Diaye baalde als een stekker. En hij was niet alleen. "Dit geeft een bittere nasmaak", analyseerde coach David Hubert achteraf. "We controleerden de match met veel balbezit." "In de eerste helft was er wat weinig ritme en ging de bal niet snel genoeg rond. Het was wat te steriel. In de tweede helft ging het tempo de hoogte in. Mario Stroeykens viel heel goed in en bewees dat met zijn goal. Hij maakte het verschil."

Ik wil niet alles negatief bekijken met 10 op 12. We mogen het niet dramatiseren. David Hubert

Hubert geloofde bij de bevrijdende 0-1 dan ook dat de buit binnen was. "Het moeilijkste was gedaan en dan denk je: inpakken en wegwezen. Tot 10 seconden voor het einde doe je je job, maar zo’n match moet je dan evenwel kunnen dooddoen." "Zij trappen ballen blind naar voren, in je eigen zestien mag je geen gevaar meer weggeven. Het was een beetje pingpong bij die fase. We reageerden er niet scherp genoeg. Je mag niet in zo’n situatie terechtkomen, het is ongelukkig." "Maar ik wil niet alles negatief bekijken met 10 op 12. We mogen het ook niet dramatiseren.”

Frustratie op het veld

De protagonisten op het veld baalden nog iets harder dan hun trainer. "Het is een enorme ontgoocheling", stak Mats Rits de pijn niet weg. "Het algemene beeld van de match is dat we 95 minuten controle hebben." De late owngoal kwam dan ook hard aan. "Ze spelen powerplay en er is geharrewar. We zijn misschien iets te laat bij de voorzet. Colin redt goed en daarna gaat de bal in eigen doel. Het was geen doordachte aanval: gewoon knots, bots en binnen." Toch zoekt de ervaren middenvelder geen excuses. "De omstandigheden zijn wat ze waren, dat was geen ding. Zij speelden heel defensief. We vulden het beter in na de rust en hadden grote kansen." "Jammer dat we geen 12 op 12 pakken, want we verdienden de 3 punten. De balans is nog altijd heel positief, maar zo’n kutgoal is enorm frustrerend.”

