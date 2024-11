Het raadsel Lukaku en cruciale belofteduels die voor dilemma zorgen: de vraagtekens bij de Duivelse selectie

do 7 november 2024 16:20

Het is een niet te onderschatten puzzel die Domenico Tedesco slapeloze nachten bezorgt. Vrijdagochtend maakt de bondscoach zijn selectie bekend voor de interlands tegen Italië en Israël. Kan hij opnieuw rekenen op recordschutter Romelu Lukaku? En welke toptalenten kan Tedesco überhaupt oproepen? De dilemma's op een rijtje.

"Het is vooral mentaal, omdat het vuurtje momenteel even niet brandt." Romelu Lukaku verraste vriend en vijand met een open interview bij Friends of Sports tijdens de vorige interlandperiode. Net zoals in het eerste Nations League-luik koos de spits ervoor om zich te focussen op zijn start bij Napoli. Alleen ... Lukaku stond toen al enkele weken in de basis bij de Italiaanse club en leek stilaan naar zijn oude vorm toe te groeien. Niet het fysieke heropbouwen, wel het mentale leek aan de orde in het geval van de Rode Duivels.

Vergis je niet. De recordschutter van België wilde zijn misstap van vorig seizoen niet opnieuw begaan. Toen speelde Lukaku bijna elke match voor club (AS Roma) en land.



Het gevolg: de batterijen helemaal leeg op het einde van het seizoen. Nét daarom was de klap van het mislukte EK des te groter.



"Ik moest even voor mezelf kiezen", deelde Lukaku over zijn keuze. Bondscoach Domenico Tedesco kon zo plots naast Kevin De Bruyne ook niet meer rekenen op zijn vaste aanvaller in de Nations League. "Ik hoop dat ik op termijn de passie kan terugvinden om voor de nationale ploeg te spelen, dat het vuur in mij opnieuw gaat branden voor de Rode Duivels. Want na het EK is dat momenteel moeilijk."

Het volgende doel met de Duivels is pas het WK over twee jaar en dat lijkt nog zo ver weg. Romelu Lukaku

Bij Napoli heeft hij het voetbalvuur zeker weer te pakken. Lukaku is onder zijn geliefkoosde trainer Antonio Conte goed voor 4 goals en 4 assists in 9 competitiewedstrijden. Toch blijft de vraag overeind: vergezelt hij nu (al) de Duivels, of wacht hij tot de WK-kwalificatie? "Het volgende doel met de Duivels is pas het WK over twee jaar en dat lijkt nog zo ver weg", vertelde de spits nog. "Maar ik wil absoluut naar het WK in 2026." Komt hij of komt hij niet? Het antwoord weet Tedesco al. Dat meedelen, doet de bondscoach morgen.

Wanneer krijgen we de vurige Lukaku weer te zien bij de Rode Duivels?

Moeilijke beloftepuzzel

De volgende factor waar Domenico Tedesco rekening mee moet houden: twee cruciale duels van de U21. De Belgische beloften staan met Tsjechië voor een redelijk onbekende laatste horde richting EK. Zich als vijfde generatie jonkies plaatsen, is het grote doel. Heiligt dat de middelen? In de vorige interlandperiode koos de voetbalbond ervoor om jongens als Arthur Vermeeren, Aster Vranckx, Samuel Mbangula en Mika Godts (bleek niet fit) initieel op te nemen in de belofteselectie. Op basis van sommige jongens hun prestaties - lees: vooral de ontbolstering van Godts bij Ajax - zou Tedesco tickets kunnen uitdelen voor proefweken bij de A-kern. Al zou dat een kwalitatieve aderlating zijn bij de U21. Dus is de vraag: hoe groot zal het belofte-tweeluik wegen op de Duivelse selectie?

Programma Beloften België Tsjechië vr 15/11, 20 u Tsjechië België di 19/11, 17.30 u

Arthur Vermeeren (nummer 18) moest de lijnen uitzetten bij de beloften.

Weer nieuwe wind op het veld?

Eindelijk helemaal fit. Ook bondscoach Tedesco zal met grote ogen gekeken hebben naar de prestaties van Romeo Lavia bij Chelsea. De middenvelder oogstte de jongste weken lof in binnen- en buitenland met zijn passing. Grijpt de keuzeheer meteen de kans om Lavia bij de Duivels te halen en écht op de proef te stellen? Dat Tedesco fan is van de 20-jarige Belg, werd vorig jaar al duidelijk. Toen mocht Lavia 10 minuten opdraven in de referentiematch in en tegen Duitsland. Een hereniging lijkt onvermijdelijk nu de blessurezorgen van de baan zijn.

Haalt Tedesco Romeo Lavia bij de Duivels?