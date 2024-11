Eli Iserbyt en ploegmaats koersen vanaf 1 januari voor Pauwels Sauzen-Cibel Clementines

De ploeg van Jurgen Mettepenningen zit vanaf 1 januari in een nieuw kleedje. Noodgedwongen, want sponsor Bingoal moet wijken door de vernieuwde wetgeving rond gokreclame. Pauwels Sauzen-Cibel Clementines is de nieuwe naam die op de borst van onder meer Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout zal kleven.

Binnenkort gaat het verbod op gokreclame bij sportwedstrijden een nieuwe fase in. Ook in het veldrijden moeten ze daarom ingrijpen.

Bij Pauwels Sauzen - Bingoal moet Bingoal wijken als naamsponsor. "Bingoal blijft wel als co-sponsor aan onze ploeg verbonden volgens de nog wettelijk toegelaten publiciteit", meldt de ploeg.

"Cibel Clementines was dit jaar al derde hoofdsponsor van onze ploeg, maar is nu dus tijdelijk als nieuwe tweede naamsponsor op de kar gesprongen. Zo is de toekomst van onze ploeg verzekerd."

De promotie van Cibel Clementines is noodgedwongen, maar ook tijdelijk. "We zijn blij en dankbaar dat een vaste partner, die ik al jaren ken, nu als naamsponsor een periode zal overbruggen tot onze definitieve tweede naamsponsor van start zal gaan in 2025."

"Ik heb contacten met een bedrijf dat nu nog in de Jupiler Pro League actief is. Die firma zal ons voor de start van het nieuwe veldritseizoen versterken." De nieuwe ploegshirts worden officieel voorgesteld tijdens de avondcross in Diegem op maandag 30 december 2024.

Bij de ploeg treedt Thomas Joseph dan weer aan als ploegleider. Hij neemt de plaats in van Robby Cobbaert, die verhuist naar Visma-Lease a Bike.