Het lichtpuntje in gitzwarte avond: Kevin De Bruyne maakt (korte) comeback bij Manchester City

En of ze hem dringend weer nodig hebben. Kevin De Bruyne mocht na bijna 50 dagen blessureleed weer zijn optreden maken bij City in de Champions League tegen Sporting. Hij kreeg slechts zes minuten en het stond al 4-1, maar qua symboliek kon de invalbeurt toch tellen. Alsof Guardiola De Bruyne als verlosser het veld instuurde.

In een hopeloze situatie verscheen daar plots Kevin De Bruyne.



Toen Manchester City al met het schaamrood op de wangen aan het spelen was, en tegen een verrassende 4-1-achterstand aankeek tegen Sporting, mocht de Rode Duivel plots zijn comeback maken.



In de 85e minuut kwam hij op het veld en kreeg hij meteen de kapiteinsband. Veel kon De Bruyne weliswaar niet meer forceren, maar het leek toch een signaal te zijn van trainer Pep Guardiola.



Na drie nederlagen op een rij gaat City door een moeizame periode - waar het maar moeilijk kan verstoppen dat het zijn sleutelfiguren zoals Rodri en De Bruyne mist.



Het betekende dan ook het enige lichtpuntje in een avond om snel te vergeten voor de Citizens.