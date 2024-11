Hall of Fame in veilige handen met 2 doelmannen: "Trainer kiest eerst een goeie keeper"

di 5 november 2024 08:35

Met Jean-Marie Pfaff en Michel Preud'homme werden gisteren meteen 2 doelmannen ingehuldigd in de Hall of Fame van de Pro League. De keepers vonden het een mooi initiatief en een hele erkenning. "Waardering en respect is belangrijk in het voetbal en de maatschappij", vertelde Pfaff.

De Hall of Fame bestaat momenteel uit 10 spelers die het Belgische voetbal gekleurd hebben. De fans besloten dat dat niet alleen aanvallende spelers hoefden te zijn. Met Jean-Marie Pfaff en Michel Preud'homme stemden ze 2 legendarische doelmannen in de lijst.



"Ik vind het prachtig van de Pro League", zei Pfaff na de uitreiking van de gouden jasjes. "Ze hebben gekeken om de waarde van de mensen in te schatten. Ook de winnaars zijn een eer voor de Pro League, want zij hebben dit georganiseerd. Ik ben heel fier dat ik er meteen bij ben."



"Dat wil toch zeggen dat je iets betekend hebt voor het Belgische voetbal. Beveren, Bayern München, Italië '80, Spanje '82, Frankrijk '84 en Mexico '86. De mensen zijn ook niet blind, het is heel mooi dat ze aan dit initiatief hebben mogen meewerken."



We hebben allemaal iets bewezen hier en de basis van het Belgische voetbal gelegd. Jean-Marie Pfaff

"Het is een stap verder naar boven voor het Belgische voetbal. Waardering en respect is belangrijk in het voetbal en de maatschappij. Dit is van enorme waarde en we moeten er allemaal aan meewerken zodat het nog groter wordt."



"Het is een toonvoorbeeld van iets wat een voetballer kan, van niets tot wereldster, want we hebben allemaal iets bewezen hier. Die hebben de basis van het Belgische voetbal gelegd. Ik heb zo'n jas van Bayern München en nu deze ook, ik ben er heel fier op. Het toont de volgehouden inspanning in mijn leven en carrière, daar ben ik alle mensen ook dankbaar voor die mij tot hier hebben gebracht."



Pfaff zou zelf op 2 andere doelmannen legendarische doelmannen gestemd hebben. "Als ik er echt 2 moet noemen, dan zou ik Christian Piot of Fernand Boone kiezen."

Michel Preud'homme: "Grote erkenning"

Bij Michel Preud'homme klonk met Christian Piot dezelfde legendarische naam. Hij voegde er ook nog Jean Nicolay aan toe, niet toevallig 2 doelmannen die voor Standard en de Rode Duivels uitkwamen.



"Zij waren de 2 keepers van de nationale ploeg voor Jean-Marie Pfaff en ik kwamen. Piot was dus een voorbeeld voor ons."



Dat de fans voor 2 doelmannen gekozen hebben in de Hall of Fame vindt Preud'homme een grote waardering. "Dikwijls gaat de meerderheid voor aanvallers, maar de trainers kiezen eerst een goeie keeper. Dit is dus een grote erkenning en ik ben heel trots."



De Pro League is aan het groeien en ze nemen tijd om dingen te organiseren die over de essentie van het voetbal gaan. Michel Preud'homme