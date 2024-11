12 Gouden Schoenen en meer dan 3.000 wedstrijden in België: dit is de Pro League Hall of Fame

ma 4 november 2024 21:00

10 voetballegendes vanop de Belgische velden zijn vanavond officieel ingehuldigd in de Pro League Hall of Fame. Zij werden verkozen uit een lijst van 57 genomineerden en in de Bozar officieel voorgesteld. Ontdek de eerste 10 leden van de Hall of Fame, waar elk jaar 2 extra spelers aan toegevoegd zullen worden, hieronder.

De Belgische voetbalcompetitie heeft vanaf nu een Hall of Fame.



Na een lange zoektocht werden 57 genomineerden geselecteerd en dan mochten de fans beslissen. Uit de bijna 40.000 stemmen haalden deze 10 spelers (in alfabetische volgorde met link naar hun YouTube-video) het grootste aantal:

Thomas Buffel (KRC Genk)

Jan Ceulemans (Club Brugge)

Eric Gerets (Standard)

Vincent Kompany (Anderlecht)

Luc Nilis (Anderlecht)

Jean-Marie Pfaff (SK Beveren)

Michel Preud'homme (KV Mechelen)

Wesley Sonck (KRC Genk)

Franky Van der Elst (Club Brugge)

Pär Zetterberg (Anderlecht)

Aline Zeler is de 11e naam die een eerbetoon kreeg op het podium, maar zij was al eerder ingehuldigd. Hoeveel stemmen iedereen kreeg, bleef geheim. Ceulemans, Preud'homme en Kompany maakten de top 3 uit. Robbie Rensenbrink, Enzo Scifo, Branko Strupar en Gert Verheyen vielen net buiten de top 10.



Alle Hall of Famers namen vanavond hun officiële gouden kostuumvest in ontvangst. Enkel Vicent Kompany was niet aanwezig omdat hij Champions League-verplichtingen had, maar de trainer van Bayern kreeg zijn blazer in München.



"Tijdens de Hall of Fame-campagne werkte de Pro League nauw samen met haar clubs om jongere fans een stuk van onze voetbalgeschiedenis bij te brengen en haar legendes op een voetstuk te plaatsen. Dat is gelukt met Belgische fans die 40.000 keer op de helden van hun club en onze competitie stemden."



"Zij waren de Kevin De Bruyne of Thibaut Courtois van de afgelopen 50 jaar en zijn bij uitstek onze ambassadeurs. Die moeten we omarmen en het respect geven dat ze verdienen", zei Lorin Parys, CEO van de Pro League.

De Hall of Fame is een mooie mix van generaties, veldposities en achtergronden. Lorin Parys

"Fanvoting is altijd spannend, maar de 10 namen hebben elk zonder twijfel

hun verdiende plaats in de Hall of Fame. Het is een mooie mix van generaties,

veldposities en achtergronden."



"Deze 10 legendes worden op handen gedragen door een breed publiek en overstijgen clubkleuren. We zullen vanaf nu elk jaar twee legendes opnemen in de lijst tijdens onze Pro League Awards. Eentje zal gekozen worden door de fans, en eentje door de vakjury."

Ten voordele van de Alzheimer Liga

Aan dit project was ook een belangrijk maatschappelijk luik verbonden met de Alzheimer Liga. Tijdens de campagne riep de Pro League alle stemmers op om donaties te doen aan haar sociale partner om zo het project Football Memories te

ondersteunen. Dat leverde een mooi bedrag op.



"Met behulp van die steun kan de Alzheimer Liga nog meer voetbalpraatgroepen oprichten. Tegen eind 2024 zullen er al 4 geïnstalleerd zijn, bij STVV, KRC Genk, KVC Westerlo en Club Brugge. In die Football Memories-sessies halen personen met dementie voetbalherinneringen boven. Zo vertragen we de ziekte en halen we deze kwetsbare groep uit het isolement. Alle content die we verzamelen voor de Hall of Fame wordt hiervoor dankbaar gebruikt", aldus Lorin Parys.



Na de inhuldiging van de Hall of Fame werkt de Pro League aan nog meer activiteiten om haar 50e verjaardag te vieren. "Uiteraard blijven we mooie verhalen van onze geschiedenis vertellen op onze digitale kanalen. Maar we brengen binnenkort bijvoorbeeld ook de eerste Pro League-kledinglijn op de markt: leuke t-shirts die een eerbetoon zijn aan onze Hall of Famers."



"Aan het einde van het seizoen organiseren we de grootste voetbalquiz van Europa, misschien zelfs van de wereld, waaraan alle fans kunnen deelnemen. En ook voor de nieuwe landskampioen van dit seizoen hebben we nog een unieke verrassing. De Pro League is 50 maar nog piepjong”, lichte Parys al een tipje van de sluier.