"Verraste" Luc Nilis maakt deel uit van de Hall of Fame: "Dacht dat ik er vanavond opnieuw naast zou vallen"

Luc Nilis heeft een plaatsje weten te bemachtigen in de Hall of Fame. Voor de voormalige aanvaller van Anderlecht en PSV kwam de benoeming als een verrassing, "want ik voelde me nooit echt gewaardeerd in België", vertelde Nilis.

223 wedstrijden in de Jupiler Pro League, 127 doelpunten gemaakt. De statistieken van Luc Nils zijn weergaloos, net als een heel aantal van zijn doelpunten.



Toch had Luc Nilis nooit echt het gevoel gewaardeerd te worden in België, maar de aanvaller zit wel mooi in de Hall of Fame.



"Het is heel verrassend", vertelde Nilis. "Maar het is een enorme eer dat ik met deze namen bij de Hall of Fame mag horen. Dus ik ben heel trots. Ik voelde altijd dat ik in België nooit echt gewaardeerd werd en op mijn waarde en mijn kwaliteiten als voetballer geschat werd, mede omdat ik nooit een Gouden Schoen won."



"Daarom dacht ik dat vanavond opnieuw een avond zou zijn waarop je er net naast valt, net daarom is het des te mooier om er wel bij te horen."



"Ik wil de supporters dan ook bedanken. Ik hou van jullie. Daarvoor voetbal je."