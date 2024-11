Dankzij het karten werd Verstappen een regenmagiër: "Stoppen bij slecht weer? Dat deed jonge Max niet"

ma 4 november 2024 14:32

Urenlang maalde de jonge Max Verstappen rondjes in Genk, weer of geen weer. Onvermoeibaar stond zijn vader aanwijzingen te geven op de natte kartingbaan om een toekomstige wereldkampioen te kweken. Met succes, bleek nog maar eens in Brazilië. "Hij heeft getoond wie de allerbeste is."

"Kinderen horen niet thuis in de Formule 1. De mannen moet zich onderscheiden van de jongens." F1-legende Niki Lauda was in 2015 nog sceptisch toen de amper 17-jarige Max Verstappen - hij had zelfs nog geen rijbewijs - mocht debuteren in de hoogste klasse van de autosport. Maar dat hij zijn plek verdiende in de Formule 1, bleek een jaar later al. Bij zijn eerste race voor Red Bull pakte hij - als jongste ooit in de Formule 1 - zijn eerste overwinning in de GP van Spanje. Amper een week na zijn overstap van Toro Rosso naar het hoofdteam. Toch was dat niet eens zijn indrukwekkendste kunststukje van 2016. In een kletsnatte GP van Brazilië demonstreerde Verstappen zijn talent door van de 17e plek op te rukken naar het podium. Een toekomstige wereldkampioen was geboren.

Het is dan ook symbolisch dat Verstappen - opnieuw op een doorregende Autodromo de Interlagos - 8 jaar later zijn hand uitstak naar een 4e wereldtitel op een rij. Zo mogelijk nog indrukwekkender stormde de Nederlander zondag van de 17e plek naar de overwinning in Brazilië. Een van zijn beste prestaties ooit, schatte Verstappen zelf in. Nog beter dan in 2016? Toch wel. "Toen hadden we niets te verdedigen, nu stond er veel meer op het spel. Ik moest alles onder controle houden, reed voortdurend met het kampioenschap in mijn hoofd", verklaarde hij.

Oefenen in de regen ... met slicks

Dat Max Verstappen die carrièrebepalende races op een kletsnat circuit presteerde, kan geen toeval zijn. Zijn vader had al sinds de jonge Max achter het stuur van een kart kroop, gehamerd op het belang van rijden in de regen. In de stromende regen stond vader Jos vaak midden op de kartbaan van Genk aanwijzingen te geven aan zijn zoon. Terwijl velen afhaakten, gingen zij onvermoeibaar op zoek naar grip. "Als het regende, ging iedereen naar huis, maar gingen wij nog even door", zei Jos Verstappen er ooit over. "Regenbanden eronder en gaan met die banaan. Op die manier heeft Max leren rijden in de regen en weet hij waar grip ligt op de baan die andere niet kunnen vinden."

Als het begon te regenen, dachten ze niet aan stoppen. Nee, rijden! Paul Lemmens over vader en zoon Verstappen

Paul Lemmens, eigenaar van de kartbaan in Genk, herinnert het zich nog alsof het gisteren was. "Urenlang hebben ze geoefend in de regen", vertelt hij. "Als het begon te regenen, dachten ze niet aan stoppen. Nee, rijden! Zelfs bij verschrikkelijk weer stonden ze nog buiten te trainen." Jos Verstappen liet de jonge Max zelfs op slicks - banden zonder profiel voor droog weer - het natte circuit trotseren. "Dan pas voel je echt wat de kart doet", beaamt Lemmens. "Het gaat vooral over het juiste gevoel krijgen. Wat gebeurt er als ik te hard rem, hoe moet ik bijsturen? Dat kan je best van kinds af leren. In de regen kan je zien wie talent heeft en wie niet."

"De allerbeste"