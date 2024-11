"Dat is geen talent, dat is geluk": Norris baalt over "domme regel" die Verstappen aan zege hielp

Schrap Lando Norris maar als titelkandidaat. In de GP van Brazilië baalde de Brit van McLaren dan ook als een stekker, zeker omdat WK-leider Max Verstappen profiteerde van een rode vlag om van banden te wisselen. "Dat is geen talent, dat is gewoon geluk", zei hij.

Daarmee kunnen rijders die nog niet zijn gestopt, gratis hun verplichte bandenwissel doen. En zijn rijders die wel al zijn gestopt in het nadeel. Het zorgde in Monaco al voor een saaie processie dit jaar, omdat iedereen zijn pitstop kon doen onder de rode vlag.

Dat onder een rode vlag bandenwissels mogen gebeuren, is een regel die al vaker controverse heeft veroorzaakt in de Formule 1.

Had Max Verstappen een foute keuze gemaakt? Terwijl Lando Norris en George Russell de pitstraat indoken na een crash van Nico Hulkenberg, bleef de wereldkampioen doorrijden tijdens de virtual safetycar in Brazilië.

"Je gokt en die gok heeft zich voor hen uitbetaald. Dat is geen talent, dat is gewoon geluk. Wij waren ditmaal wat ongelukkig."

"Het is een domme regel waar niemand het mee eens is, al zul je het er natuurlijk altijd mee eens zijn als het in jouw voordeel werkt", zei Norris.

Lando Norris noemde het drie jaar geleden al de "ergste regel die ooit is uitgevonden" en de Brit was duidelijk nog niet van standpunt veranderd. Zeker omdat Verstappen zo naar P2 kon opschuiven.

Norris baalde over de rode vlag, maar besefte zelf dat de afstellingen van de McLaren niet goed waren om mee te dingen voor de overwinning.

"We waren niet snel genoeg. Max was veel sneller dan wij. Als hij vooraan was gestart, had hij ons gewoon op een rondje achterstand kunnen zetten."

"Ik kon vandaag niet veel meer doen. Ik was realistisch gezien waarschijnlijk derde geworden, want het ging gewoon lastig. Max was er vermoedelijk wel voorbijgekomen en had ons verslagen."