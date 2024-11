Max Verstappen eindigt "emotionele achtbaan" dolblij: "Vanmorgen had ik bijna de hele garage afgebroken"

Was hij vanmorgen nog razend na mislukte kwalificaties, dan eindigde Max Verstappen zijn dag in Brazilië dolgelukkig met zijn eerste overwinning sinds juni. "Als ik heel boos word, werkt dat vaak goed voor mij", zegt hij.

"Ik had vanmorgen bijna de volledige garage afgebroken", vulde hij aan bij Viaplay. "Ik kon me net inhouden en ben daardoor enorm gemotiveerd aan de race begonnen. Als ik heel boos word, werkt dat vaak wel goed voor mij."

Een rode vlag nekte Max Verstappen vanmorgen in de Braziliaanse kwalificaties. Een rode vlag hielp hem vanmiddag aan de overwinning in de Grote Prijs.

Een indrukwekkende inhaalrace bracht Verstappen in geen tijd van P17 naar P6. "Ik had een wereldstart", zei hij. "De snelheid zat goed en ik ben uit de problemen gebleven."

"Vervolgens zat ik even vast achter Charles Leclerc, maar we namen de juiste beslissing door buiten te blijven, voordat die rode vlag kwam."

Eerst raakte Verstappen niet voorbij Ocon, na de crash van Sainz lukte het bij de tweede herstart achter de safetycar wel. "We vlogen gewoon. Het is ongelofelijk om hier te winnen van zover achteraan op de grid."

"Met het nieuwe asfalt was het erg lastig om in te halen. Er was eigenlijk maar één echte lijn die je kon nemen, dus ik wist dat ik er bij inhaalactie gewoon vol voor moest gaan."

"Het is heel makkelijk om een wiel te blokkeren in deze omstandigheden, dus ik probeerde daar de juiste balans in te vinden. Ik had veel vertrouwen tijdens het aanremmen en dat hielp natuurlijk ook."