Van P17 naar winst! Max Verstappen wint na doldwaze race in Brazilië, regen spoelt titelkansen Lando Norris (6e) weg

Na 11 races zonder overwinning heeft Max Verstappen in Brazilië een stap gezet naar zijn 4e wereldtitel op een rij. Met een indrukwekkende inhaalrace en wat meeval met een rode vlag knalde de Nederlander zowaar nog naar winst. Polesitter Lando Norris maakte een omgekeerde beweging naar de 6e plek en mag de wereldtitel nu stilaan vergeten. Hij volgt nu op 62 punten in de WK-stand, met nog 3 races te gaan.

Toen niet veel later Nico Hülkenberg in de coulissen schoof, gaf de virtual safetycar iedereen de kans om de pitstraat in te rijden. Verstappen bleef evenwel buiten, net zoals Esteban Ocon en Pierre Gasly.

Pas in het zog van Charles Leclerc stokte de drievoudige wereldkampioen even op P6. De Monegask verdedigde fel met zijn Ferrari, maar ging ook als eerste verse banden halen.

Max Verstappen leek nochtans een tik te kunnen krijgen op het Autodromo José Carlos Pace na dramatische kwalificaties, maar de Nederlander begon met een indrukwekkende inhaalrace. In amper 10 rondes had hij al 10 plaatsen gewonnen.

Met 62 punten voorsprong in het klassement kan Verstappen eind november in Las Vegas zijn 4e wereldtitel op een rij winnen. Dan moet hij in de Verenigde Staten gewoon voor Norris eindigen.

Na 11 races zonder zege stoomde Verstappen door naar de overwinning in Brazilië, met maar liefst 19 seconden voorsprong op Ocon. Hij telt Lando Norris, die een baalrace kende en na een dure fout bij de herstart nog op P6 eindigde, uit in de WK-strijd.

De kwalificaties hadden het al voorspeld en de doldwaze race op Interlagos kwam er ook met 5 rode vlaggen en 5 uitvallers.

Alex Albon kwam na zijn crash in de kwalificaties niet meer aan de start en hij zou al in de formatieronde het gezelschap krijgen van Lance Stroll. De Canadees crashte nog voor de start en parkeerde zijn Aston Martin vervolgens amateuristisch in het grind.



Nico Hulkenberg was het volgende slachtoffer. Hij belandde met zijn bodemplaat op de boordsteen en raakte alleen met de hulp van de marshalls weer weg. Dat betekende einde race, dus niet veel later kreeg de Duitser de zwarte vlag te zien.

De onervaren Franco Colapinto maakte brokken onder de safetycar, niet veel later belandde ook Carlos Sainz in de bandenmuur. De Spanjaard was in de kwalificaties al gecrasht en bood Verstappen in de race een nieuwe kans om voorbij Ocon te raken.

Heel wat ontgoochelde rijders, maar bij Alpine was het wel groot feest. Esteban Ocon en Pierre Gasly profiteerden net als Verstappen van de rode vlag en eindigden allebei op het podium. Het team dat tot nu toe amper 16 punten had gesprokkeld, deed er in één race 33 bij.