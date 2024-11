Groene trui Biniam Girmay houdt Primoz Roglic van winst in kletsnat Saitama Criterium

Het Saitama-criterium in Japan is in het mandje gevallen van Biniam Girmay (Intermarché-Wanty). In de laatste meters viel de groene trui uit de jongste Tour Primoz Roglic in de nek in een regenachtige editie. Jasper Philipsen greep net naast een podiumplek.

Meer dan 3 maanden na de Tour lokte ASO enkele vedetten naar Japan voor een na-Tourcriterium.



Grootste attractiepolen waren Jasper Philipsen, groene trui Biniam Girmay, Vuelta-winnaar Primoz Roglic, Tourritwinnaar Victor Campenaerts en de afscheidnemende Romain Bardet en Mark Cavendish.



In 17 rondes van 3,6 kilometer streden zij om de parels tegen 26 Japanse thuisrijders.



Een massasprint leek onvermijdelijk in de gutsende regen. Maar Roglic had snode plannen gesmeed. De Sloveen muisde er in de finale vanonder en leek eventjes op weg naar glorie.



Maar dat was buiten de katterappe benen van Biniam Girmay gerekend. De Eritreeër overspoelde Roglic in de slotmeters en zette zijn groene trui nog wat extra in de verf.



Roglic bolde als 2e over de streep. Cavendish hield Philipsen nog net van het podium. Op de erelijst treedt Girmay in de voetsporen van Tadej Pogacar, die de trip naar Japan aan zich liet voorbijgaan.