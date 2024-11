Ruben en Paul zoeken na Koppenbergcross een EK-favoriet: "Ik voorspel een lefgozer die de boel op stelten zet"

za 2 november 2024 08:13

Zijn de machtsverhoudingen voor het EK bekend? Lars van der Haar pakte op de Koppenberg uit met een straf nummertje, ook Fem van Empel heeft op het perfecte moment haar goeie benen teruggevonden. Ruben Van Gucht en Paul Herygers wikken en wegen hun kansen op een Europese titel. "Renners als Van der Haar kunnen alles aan."

Ruben Van Gucht: Na Overijse dachten we dat Nys vertrokken was. Nu moeten we weer een heel andere analyse maken. Paul Herygers: "Moeilijk, hé. Nu doet Lars van der Haar er plots een ferme schep bovenop. Hij had al 2 kleinere crossen gewonnen, maar hier pakt hij uit met het allerhoogste. En dat vlak voor het EK. Dan ben je in mijn ogen één van de grote kanshebbers om te winnen daar." Ruben: Ook bij de vrouwen zien we heel veel rensters die in aanmerking komen voor een podium. Is dat een zegen voor de sport? Paul: "Momenteel is dat zeer fijn voor de kijkers. Maar tussen nu en een paar weken zal er iemand opstaan die daar korte metten mee zal maken. Het kan zomaar zijn dat Fem van Empel nu vertrokken is voor een reeks van 10 zeges." Ruben: Durf je daar bij de mannen ook al een naam op te kleven? Paul: "Daar is het een pak moeilijker. De mannen zullen de categorie vormen die de spannendste crossen aflevert. Dat is ooit anders geweest."

Van der Haar heeft dit seizoen al 3 zeges beet.

Wie is de lefgozer?

Ruben: Even terug naar Van der Haar. Je gaat hem niet heel snel bij de groten plaatsen. In een voorbeschouwing op een seizoen wordt hij bijvoorbeeld niet veel besproken. Wordt hij daarmee miskend? Paul: "Hij wordt er natuurlijk ook niet jonger op, hé. Daar houd je dan ook rekening mee. Er zitten heel wat jonge talenten in zijn ploeg. Je zou denken dat hij die mannen binnenkort zal lanceren, want zo eindig je normaal je carrière." "Maar daar is geen sprake van bij Van der Haar. Hij is nog steeds een afwerker. De ploeg van Nys heeft hem nog steeds nodig om te winnen." Ruben: Zie jij hem er 10 winnen? Hij zit al aan 3 ondertussen. Paul: "Nee, dat kan niet. Dat geloof ik echt niet. Er gaat veel variatie in de omlopen zitten. Al heeft Van der Haar eigenlijk geen tekorten. Hij kon evengoed winnen op de Cauberg destijds als in Ruddervoorde. En dat contrast is zwart en wit. Hij zal dus wel nog een paar keer winnen."

Het is perfect mogelijk dat er een renner opstaat die hier maar 5e of 6e was en straks heel Spanje op zijn kop zet. Paul Herygers

Ruben: Geeft de Koppenberg voor jou de juiste verhouding van de condities weer? Durf jij te zeggen dat Van der Haar conditioneel de beste is van het peloton? Paul: "Dat vervaagt allemaal. Ik ga even terug in de tijd: er zouden destijds renners rondgereden hebben die hier geen platte prijs konden rijden, maar die wel 2 dagen later zouden uitpakken in Spanje." "Dat is vandaag de dag ook het geval. Het is perfect mogelijk dat er een renner opstaat die hier maar 5e of 6e was en straks heel Spanje op zijn kop zet." Ruben: Er vallen dus geen lessen te trekken uit de Koppenbergcross voor de cross van zondag? Paul: "Als die cross van zondag dezelfde lastigheidsgraad zou hebben als hier, zou ik het meepakken. Maar we hebben het net gezegd: er zijn renners als Van der Haar die alles aankunnen." Ruben: En er waren ook een paar mannen afwezig. Sweeck, Vandeputte, Wyseure ... Het kan in een loterij als Pontevedra misschien wel voor hen de jackpot zijn. Paul: "Het wordt een heel aangename cross om naar te kijken. Ik verwacht een gesloten groep en dan op een bepaald moment misschien een lefgozer die de boel op stelten zet. Het zou kunnen dat ze dan het blok erop zetten en dat die renner kan wegrijden." "Dan denk ik bijvoorbeeld aan Pontchâteau met Toon Aerts. Het zou op die manier kunnen. Maar het kan ook evengoed zijn dat we spankracht krijgen tot in de volle finale. Dan wordt het hectisch en dramatisch voor sommigen. Ik vrees dat het die laatste optie wordt."

Toon Aerts won het EK in 2016.

Zonder wildebras

Ruben: We schakelen nog even over naar de vrouwen. Fem van Empel met een uitroepteken voor de buitenwereld en zichzelf. Was dat even nodig? Paul: "Ze gaat dat vol ontkennen. Als je ze hier ziet rijden: de wereldkampioene vol in beeld op de Koppenberg, geweldige beelden. Maar ik denk wel dat het pijn doet dat er af en toe wat tegenspraak is over dat ze niet 100% was." "Daar moet je ook wel eerlijk in zijn en dat kunnen aanvaarden. Het kan dat ze dit jaar andere doelen heeft, maar in ons geheugen zit telkens de cross van vorig seizoen. Toen verloor ze 2 keer op een heel jaar, dat was nu al geëvenaard na 3 crossen. Dan moet je toch durven te zeggen dat er een andere indeling is of dat ze net iets minder is."

Alvarado heeft zaterdag een beetje gewankeld en in Overijse was het ook afzien. Ik ga voor Brand en Van Empel. Paul Herygers