Daar is haar glimlach weer! Dominante Fem van Empel kroont zich tot koningin van de Koppenberg

Heer en meester was ze. Fem van Empel veegde tijdens de Koppenbergcross alle twijfels van tafel. De Nederlandse wereldkampioen knalde in ronde 2 al weg van de rest en reed iedereen op een aanzienlijke afstand. Lucinda Brand was de enige die binnen de minuut van Van Empel kon blijven.

"Wat is er aan de hand met Fem van Empel?", vroegen velen zich de laatste weken af. De wereldkampioene was vorig jaar o zo dominant, maar kwam dit jaar meerdere keren tekort in het seizoensbegin.

"Ik heb mijn zinnen gezet op de Koppenberg en het EK en mag ook niet te vroeg pieken met oog op het WK", gaf ze zelf een simpele uitleg.

Vandaag bleken die woorden volledig te kloppen. Van Empel nam vanaf de start de touwtjes in handen en zette de concurrentie stevig onder druk.

Bij de eerste passage door het veld was het kransje kanshebbers zo al gereduceerd tot 5 rensters: naast de wereldkampioene waren ook Lucinda Brand, Sara Casasola, Annemarie Worst en Blanka Vas mee.

Maar dat waren er nog te veel voor de Nederlandse. Samen met Brand gaf ze er op de kasseien na ronde 1 nog eens een fikse snok aan, het duo leek het onderling te gaan uitvechten.

Al was ook dat verhaaltje van korte duur. Aan het begin van ronde 2 sloop Van Empel meter per meter weg van haar landgenote, daarna werd het nooit meer spannend.

Van Empel knalde met overmacht naar de zege en wees op de streep naar beneden. "Dit is mijn grond", leek ze te willen zeggen. Met drie zeges op rij is ze stilaan de koningin van de Koppenberg aan het worden. En nog belangrijker: ze lijkt net op tijd in topvorm voor een nieuwe titel op het EK zondag.