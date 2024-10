"Ik vrees een reactie zondag tegen Kortrijk": blijvende onrust aan top bij Anderlecht baart fans zorgen

do 31 oktober 2024 11:00

Opnieuw is enige vorm van stabiliteit zoek bij Anderlecht. Na het ontslag van Jesper Fredberg maken de paars-witte fans zich zorgen over het aanhoudende gerommel aan de top van hun club. "Sinds de overname in 2018 was er enkel onrust", deelt Ivan Boelens van de Gentse fanclub. Hij vreest "incidenten" met de harde kern in het Lotto Park.

De 6e sportieve directeur in 6 jaar. Om dan nog maar van de trainerscarrousel en de verschuivingen aan de top te zwijgen. Neen, rustig lijkt het nooit te worden bij Anderlecht. Gisteren kregen de fans nog maar eens bijzonder nieuws te lezen. "De aanstelling van Olivier Renard was een totale verrassing", deelt Ivan Boelens, voorzitter van het Gentse supportersorgaan. "Dat Fredberg zou vertrekken, werd een gegeven na de mislukte zomermercato. Hij heeft goede punten gescoord bij Anderlecht, maar de groep werd wat onrustig." Over de kwaliteiten van Renard wil de man met paars-wit bloed niets kwijt. Wel stelt hij zich oprechte vragen. "De vraag blijft: wie is de juiste man voor Anderlecht? Sinds de overname in 2018 was er nooit stabiliteit, eerder onrust."

De fans mogen niet alles beslissen, maar ze hebben paars-wit bloed. Ivan Boelens