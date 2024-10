Na 5 "moeilijke maanden" viert Bjorn Meijer rentree meteen met assist en "onbedoelde" goal: "Dat was lekker binnenkomen"

De gedroomde comeback voor Bjorn Meijer. Na vijf maanden vol blessureleed mocht de Nederlander in de beker eindelijk nog eens opdraven voor Club Brugge. Een rentree die hij meteen met een doelpunt en een assist mocht vieren. En zo trekt hij "na moeilijke maanden" definitief de deur achter zich dicht. "Deze avond heeft me mentaal alvast enorm geholpen", glunderde hij.

Je was het haast vergeten, maar Bjorn Meijer is nog steeds voetballer bij Club Brugge . Sinds mei had de vleugelverdediger van blauw-zwart niet meer gespeeld door een zware knieblessure en een bijbehorende operatie, maar gisterenavond vierde de Nederlander tijdens het bekerduel tegen Belisia Bilzen (6-1) opnieuw zijn rentree.

"Dat was wel lekker binnenkomen", knipoogt hij. "Al moet ik wel toegeven: zoals velen wel zullen gezien hebben, was die goal eigenlijk niet de bedoeling (lacht)."

Op het uur viel hij in en amper vijf minuten later had hij al een assist en een goal achter zijn naam.

Het was een moeilijke periode voor mij, zeker in het begin.

Een gedroomde comeback van de onvermoeibare vleugelverdediger, die ook na zijn goal een sterke partij speelde. Alsof zijn ploegmakkers hem extra zochten, was hij de bedrijvigste man aan de bal in het slot.

"Het was leuk om de wedstrijd zo uit te spelen. En eigenlijk ook gewoon om weer te kunnen voetballen. Iets wat ik zo lang niet heb kunnen doen."

Vijf maanden om exact te zijn: "Dat was toch een moeilijke periode voor mij, zeker in het begin. De eerste zeven weken heb ik op krukken gelopen en was ik heel beperkt in wat ik kon doen", doet Meijer verder zijn verhaal. "Daarna heb ik veel in de gym gezeten en sinds 4 weken sta ik weer op het veld."

"Of ik nu vertrokken ben? Met alle respect naar Belisia toe was dit niet echt een waardemeter, maar deze avond heeft me mentaal alvast veel geholpen", sloot hij met een glimlach af.