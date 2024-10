VIDEO - Dé goal van de bekeravond? Belisia-spits beweegt zelfs Brugge-publiek tot applaus: "Droom van elke amateur"

Iedereen uit de bol bij Belisia Bilzen. Met een pareltje in de bovenhoek zorgde spits Sam Valcke voor een niet te vergeten moment voor de amateurclub in het Jan Breydelstadion. Ondanks de logische nederlaag (6-1) kon de ex-spits van Cercle Brugge zijn trots na de wedstrijd niet verbergen. "Het was genieten, ja", glunderde hij.

Hoeveel keer zou hij dit vooraf ingebeeld hebben?



Sam Valcke beleefde woensdagavond de droom van elke Belgische (amateur)voetballer. De spits van Belisia Bilzen - niet toevallig met een verleden bij Cercle - zorgde in het bekerduel tegen Club Brugge voor een moment dat nog lang over de tongen zal gaan in de lokale kantine.



Net voor de rust nam hij een lange bal perfect mee met zijn borst, waarna hij het leer héérlijk via de kruising in de goal werkte.

"Het was echt een goal op mijn maat", geloofde Valcke het haast zelf niet na de wedstrijd. "Gewoon diep lopen, meepakken en schieten, hé. Ik moet het zelf nog eens bekijken, maar ik dacht toch dat hij los het hoekje binnenvliegt."