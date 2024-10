De wegen van Anderlecht en Jesper Fredberg scheiden: paars-wit en CEO gaan in onderling overleg uit elkaar

Het huwelijk tussen Anderlecht en CEO Jesper Fredberg is gestrand. Paars-wit en de Deen gaan in onderling overleg uit elkaar. Voorzitter Wouter Vandenhaute geeft vanmiddag op een persconferentie meer uitleg bij het vertrek van Fredberg.

Jesper Fredberg was bijna 2 jaar CEO Sports van Anderlecht. De Deen streek in november 2022 neer in het Astridpark, in januari 2023 nam hij officieel de sportieve leiding over bij paars-wit.

"Ik wil een sportieve strategie uittekenen die gebaseerd is op de waarden en het DNA van deze club en die voortbouwt op het werk dat de afgelopen jaren verricht is", sprak Fredberg destijds bij zijn aanstelling.

Met Fredberg als sportieve leider en zijn landgenoot Brian Riemer - intussen ontslagen - als coach leek Anderlecht even weer aan te knopen met de successen van weleer. Vorig seizoen kon paars-wit voor het eerst sinds jaren nog eens lang mengen in de titelstrijd.

Maar na een mislukte transferperiode afgelopen zomer en een woelige start van het nieuwe seizoen lijkt Anderlecht weer een stap achteruit gezet te hebben. Riemer werd daar onlangs al het eerste slachtoffer van en nu volgt dus ook Fredberg richting uitgang.

De Deen vertrekt na net geen 2 jaar als CEO bij Anderlecht. Voorzitter Wouter Vandenhaute zal deze namiddag op een persconferentie meer uitleg geven bij het vertrek van Fredberg.