Gantoise nadert tot op een puntje van leider Herakles, dat punten deelt met Braxgata

Troonwissel op til? Herakles blijft na acht speeldagen ongeslagen in de Top Hockey League, maar moest zondag voor de tweede keer op een rij genoegen nemen met een gelijkspel. Dankzij een 0-4-overwinning bij Beerschot verkleint Gantoise het puntenverschil met de leider tot één punt.

Spanning in de Top Hockey League.



Leider Herakles speelde 2-2 gelijk tegen Braxgata, waardoor het koploper blijft met 20 punten, maar Gantoise profiteerde van de situatie. De regerende kampioen boekte een klinkende 0-4 zege op het veld van Beerschot en komt daarmee op slechts één punt van de leiderspositie.

De Waterloo Ducks leden dan weer hun derde nederlaag op een rij met een 5-1-verlies bij Dragons, en blijven hierdoor vierde met 15 punten. Met deze winst komt Dragons, net als Leopold, op 14 punten, waarmee zij nu de top vier benaderen.

Leopold boekte een overtuigende 7-2-overwinning op Daring, waarbij Tom Boon en nieuwkomer Jose Basterra beiden tweemaal scoorden.

In een ander opmerkelijk duel versloeg Oree Racing met 4-0 in de Brusselse derby. De wedstrijd was doorslaggevend voor Oree, dat nu zevende staat met 13 punten, terwijl Racing met 10 punten achtste blijft.

Onderaan het klassement bezorgde Ukkel zichzelf wat lucht door Namen met 7-1 te verslaan en stijgt hiermee naar de negende plaats, met Beerschot (4), Daring (3) en Namen (1) op de laatste plaatsen.