"Zal mijn logé eruit moeten schoppen": Van den Bergh grapt voor historische halve finale tegen De Decker

Een Belgisch onderonsje op de World Grand Prix. Wie verlekkert zich daar nu niet op? Dimitri Van den Bergh en Mike De Decker kijken alvast reikhalzend uit naar hun duel. Spanning voelen de heren in vorm niet. "Wellicht rijden we morgen samen hierheen", knipoogt Van den Bergh, die grapt en lof zwaait voor zijn logé.

"Normaal logeert Mike bij ons, maar nu ga ik de manager vertellen dat hij hem eruit moet schoppen."

Dimitri Van den Bergh oogst heel wat lachjes tijdens zijn persconferentie na zijn kwartfinale tegen Cullen. De Belg dart op een wolk en kan niet wachten om Mike De Decker partij te geven in de halve finales.

Maar een vijandige sfeer tussen de logés? "Neen, wellicht rijden we morgen weer samen hierheen", knipoogt The Dreammaker. "Daarna zullen we ons wel apart voorbereiden, het is een solo sport en uiteindelijk hebben we allebei onze eigen carrière."

"Ik ben erg benieuwd naar wat het wordt. Mike speelt geweldig en is in topvorm, maar ik ben een vechter. Ik zal op mijn best moeten zijn om hem te verslaan. Maar wat er morgen ook gebeurt, er zal een Belg in de finale van een major staan en dat is fantastisch."