Al zeker Belg in finale van World Grand Prix: Van den Bergh maakt er Belgisch onderonsje van bij laatste 4

Met een pijl recht in de bull's eye in de derde set en een 109-finish in de vierde set trakteerde Van den Bergh zichzelf op een Belgisch onderonsje in de halve finales van de World Grand Prix.

Van den Bergh krikte alvast zijn niveau op en kwam steeds beter in de wedstrijd. De gemiddeldes van "Dancing Dimi" gingen omhoog, die van Cullen bleven maar zakken. Met een 11-darter maakte hij er 1-1 van in sets, een stevige vertrouwensboost.

"The Dreammaker" had moeite om te openen met een double - 6 op 24 - en liep zo te vaak achter de feiten aan. Toch kreeg hij nog een kans om te openen met setwinst, maar Cullen strafte de zwakke check-outs van de Belg af.

Want ook Mike De Decker had eerder op de avond al het perfecte voorbeeld gegeven. Na tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson legde hij ook tweevoudig World Grand Prix-winnaar James Wade over de knie.

"I'm still standing" weergalmde door de luidsprekers bij de intrede van Wade, maar daar wilde Mike De Decker verandering in brengen. "The Real Deal" was de enige die zijn eigen leg eens kon behouden in de eerste set en trok het voordeel naar zich toe.

Het voordeel dat de Belg niet meer uit handen zou geven. Wade probeerde wel druk te zetten, maar de twijfel sloeg toe, want De Decker bleef ijzersterk op het podium. Ook set 2 haalde hij met 3-2 binnen.

In set 3 kreeg Wade een zeldzame kans, maar vergat hij die te grijpen. Een kans die De Decker hem niet meer zou gunnen: met 3-0 verzekerde hij zich van een plekje in de halve finale.

Het wordt een Belgisch duel onder "vrienden", benadrukte De Decker over het duel met Van den Bergh. "Als ik het toernooi niet win, hoop ik dat hij wel wint."