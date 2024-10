Felipe Orts wil bij Ridley "nieuwe stap" zetten, Daan Soete droomt van veldritklassieker: "Mijn cross van het jaar"

"Enkele jaren geleden had ik nooit gedacht dat ik voor een Belgisch profteam zou rijden. Laat staan dat ik op het podium van een veldrit zou staan in België."



De crosscarrière van Felipe Orts zit in een stroomversnelling en bij Ridley wil de 29-jarige Spanjaard nog enkele tredes opschuiven in de veldrithiërarchie.



"Al was het eerste contact met Ridley niet zo evident. Want 9 maanden geleden had ik mijn veldritproject opgestart in Spanje", legt Orts uit.



"Ik was met meerdere sponsoren een tweejarig contract overeengekomen. Maar ze vonden het niet erg dat ik dat contract verbrak, omdat ze ervan overtuigd zijn dat Ridley voor mij sportief gezien beter is. Ik wil hen daarvoor bedanken."