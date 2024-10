Ridley gaat ook samenwerken met Uno-X in het veld: "Dat zal je deze winter al zien"

Zien we binnenkort Magnus Cort of een andere Uno-X-renner in het veld rijden op een Ridley-fiets? En gaan de veldrijders van Ridley Racing Team op de weg rijden in het shirt van Uno-X? "Dat hopen we, want dat is de toekomst van de wielersport", onthult Ridley-CEO Jochim Aerts.