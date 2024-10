Belangrijke stap in voortbestaan Deinze: overname door "Europese investeringsmaatschappij"nabij

Goed nieuws voor de supporters, de spelers en sympathisanten van KMSK Deinze: de club heeft toch nog een toekomst. De voorbije dagen werd gevreesd voor een faillissement, nu laat Deinze weten dat er een overname op til is. "De toekomst is verzekerd", klinkt het optimistich.

Al enkele weken hangen er donkere wolken boven Deinze, maar nu lijkt de lucht op te klaren boven de Leiestreek. In een mededeling op de website van de club staat te lezen dat een overname op komst is.

"Na meerdere weken van werk achter de schermen, zijn we verheugd om aan te kondigen dat de toekomst van KMSK Deinze verzekerd is", klinkt het.

"Afgelopen week vonden er exclusieve onderhandelingen plaats tussen de huidige eigenaar ACA Football Partners en een Europese investeringsgroep."

"In deze gesprekken, waar alle betrokken partijen actief aan hebben deelgenomen, is een overeenkomst bereikt die de overname van de club veiligstelt, een essentiële stap in het reddingsproces van de club."

"De overdracht van de aandelen zal in de komende weken plaatsvinden, zodra alle wettelijke procedures met betrekking tot het overnameproces zijn voltooid."