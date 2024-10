VIDEO - Van den Bergh toont zich weerbaar tegen nummer 5 Chisnall en is kwartfinalist op World Grand Prix

Van den Bergh is de nummer 14 van de wereld en zette in de eerste ronde tegen Luke Woodhouse (PDC-34) een punt achter enkele mindere weken en maanden. "Met dank aan mijn sportpsycholoog."



De zege gaf vertrouwen. Tegen Chisnall, de nummer 5 en bezig aan uitstekende weken met enkele halve finales, finales en titels op de Europese Tour en de Players Championships, had hij bovendien niks te verliezen.



Eén probleem voor Chisnall en een extra troef voor Van den Bergh: Chisnall is de beste speler die nog nooit een major won.



De twee begonnen met de nodige "double trouble" aan de partij. In de World Grand Prix geldt het principe "double in, double out", dus je moet ook met een dubbel beginnen.



Van den Bergh opende met een dramatisch gemiddelde van 77.69 in de eerste set en haalde maar 1 op 5 in de checkouts, eentje van 52. Chisnall deed niet veel beter met 3 pijlen op 14 bij de checkouts. Zijn gemiddelde was met 83.49 iets beter, dus pakte hij de eerste set met 3-1.