VIDEO - Mike De Decker haalt stevig uit tegen ex-wereldkampioen Gary Anderson op World Grand Prix

do 10 oktober 2024 21:23

Mike De Decker staat voor het eerst in de kwartfinale van een groot toernooi. Op de World Grand Prix demonstreerde hij tegen ex-wereldkampioen Gary Anderson dat hij zijn bijnaam "the real deal" waard is met een 3-0-zege.

Na een thriller tegen nummer 8 van de wereld Damon Heta had Mike De Decker zichzelf getrakteerd op een mooie confrontatie tegen Gary Anderson, de wereldkampioen van 2015 en 2016. Dat onze landgenoot nog nooit in de kwartfinale van een groot toernooi had gestaan, bezorgde hem geen stress op de World Grand Prix. In een dominante eerste set gaf De Decker zelfs geen spelletje uit handen.

In de tweede set ging het wat moeizamer voor De Decker, maar op zijn eigen worp bleef hij ijzig kalm. Met een Shanghai-finish gooide hij 120 uit, goed voor 3-2-winst. Nog één set verwijderd van de kwartfinale.

En ook met de eindstreep in zicht begonnen de handen van De Decker niet te trillen. Net als Anderson nog leek tegen te stribbelen, gooide de Belg een 160 uit, die hem lanceerde richting de overwinning. Met een gemiddelde van 95 per drie darts deed De Decker ook duidelijk beter dan de 87 van Anderson. Het is voor de eerste keer dat De Decker in de kwartfinale van een PDC-rankingtoernooi staat. Daarin neemt hij het op tegen James Wade, die Gerwyn Price uitschakelde met 3-0.

De Decker: "Ik dacht dat hij me zou afslachten"