Tadej Pogacar over afgelasting Tre Valli Varesini: "We zagen niet meer waar we naartoe reden"

Met nog iets meer dan 100 kilometer te gaan zette het peloton voet aan de grond in de Italiaanse koers Tre Valli Varesini. Hevige regenval en wateroverlast zorgden voor extreem gevaarlijke koersomstandigheden. Wereldkampioen Tadej Pogacar benadrukt dat dit de afgelasting van de koers de enige juiste beslissing was.

"Net na de geneutraliseerde start waren er al 7 lekke banden en enkele gebroken wielen. We probeerden nog te koersen, maar in de laatste afdaling zat ik in tweede positie in het wiel van mijn ploegmaat Alessandro Covi. We zagen zelfs niet meer waar we reden", aldus Pogacar.

"Iedereen wilde stoppen! Niemand wilde wachten tot er iemand zou vallen want dat zijn de gevaarlijkste valpartijen, wanneer je de controle over je stuur kwijtgeraakt."

De wereldkampioen begrijpt de positie van de organisatie maar dit was de enige zinnige beslissing. "Het is jammer dat we niet konden verderrijden maar gelukkig besefte iedereen dat dit de enige juiste beslissing was."

"Ik zag tranen in de ogen van de organisator. Maar als je niet kan koersen, dan kan je niet koersen."