Tre Valli Varesine is definitief gestaakt door noodweer in Lombardije, peloton wil niet meer voort

De Tre Valli Varesine levert dit jaar geen winnaar op. De Italiaanse koers is vroegtijdig stopgezet door het slechte weer in de regio Lombardije. Het was uitkijken naar een strijd tussen wereldkampioen Tadej Pogacar en Remco Evenepoel, die kwam er niet. Met nog 110 kilometer voor de boeg gaf het peloton er de brui aan en werd de wedstrijd gestaakt.

De weerkaarten in Italië voorspellen ook voor de volgende dagen niet veel goeds voor de regio. Hopelijk komt de Ronde van Lombardije van zaterdag niet in het gedrang. (lees voort onder foto)

Het slechte weer was op voorhand aangekondigd en ook op de afspraak vandaag. De regen viel met bakken uit de lucht in de regio Lombardije. Zo erg zelfs, dat nog voor de start beslist werd om de koers met 30 kilometer in te korten.

Tadej Pogacar: "We zagen niet waar we reden"

"Net na de geneutraliseerde start waren er al 7 lekke banden en enkele gebroken wielen. We probeerden nog te koersen, maar in de laatste afdaling zat ik in tweede positie in het wiel van Covi en we zagen zelfs niet waar we reden", aldus Pogacar.

"Iedereen wilde stoppen! Niemand wilde wachten tot er iemand zou vallen."

De wereldkampioen begrijpt de positie van de organisatie maar dit was de enige zinnige beslissing. "Het is jammer dat we niet konden verder rijden. Ik zag tranen in de ogen van de organisator. Maar als je niet kan koersen, dan kan je niet koersen."