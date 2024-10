Nederlandse voetballegende Johan Neeskens op 73-jarige leeftijd overleden: "Een van onze allergrootsten"

Nederland rouwt om voormalig voetballer Johan Neeskens, die op 73-jarige leeftijd plots overleden is. "Johan was een van onze allergrootsten. We gaan hem enorm missen", meldt de Nederlandse voetbalbond op sociale media.

Johan Neeskens was in de jaren 70 een van de steunpilaren van de gouden generatie bij Oranje. Op het WK 1974 scoorde de middenvelder 5 keer, onder meer zijn iconische en snoeiharde penalty in de (verloren) WK-finale tegen West-Duitsland.

Diezelfde zomer verliet Neeskens Ajax na 4 bijzonder succesvolle seizoenen. Met onder meer drie eindzeges in de Eurocup I - de huidige Champions League - op zak trok de middenvelder naar FC Barcelona, waar hij herenigd werd met Johan Cruijff en als bijnaam Johan Segundo - Johan II - kreeg.

In Barcelona zette Neeskens de Europacup II en de Spaanse beker op zijn palmares. Zijn carrière sloot hij na een passage bij New York Cosmos af in eigen land bij Groningen.

Na zijn actieve loopbaan was Neeskens nog jarenlang actief als (assistent-)trainer, onder meer bij Nederland, Australië en "zijn" Barcelona.

Neeskens werd zondag onwel tijdens een evenement in Algerije, waar hij aanwezig was namens de Nederlandse voetbalbond. Hij is 73 jaar geworden.

"Met grote verslagenheid heeft de KNVB kennisgenomen van het onverwachte overlijden van Johan Neeskens. Johan was een van onze allergrootsten. We gaan hem enorm missen", maakte de Nederlandse voetbalbond het droevige nieuws bekend.