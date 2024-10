Genekt door "een dikke Duitser", gered door een bierstop: het knotsgekke WK gravel van Thijs Zonneveld

Hij had van het WK gravel een groot doel gemaakt, maar draaide dat even anders uit voor Thijs Zonneveld. De 44-jarige journalist van het AD had met heel wat pech af te rekenen op de onverharde stroken in België.

"Na amper 500 meter lag ik al naast mijn fiets. Eraf gekegeld door een Duitser van 2 meter hoog en 3 meter breed", schrijft Zonneveld op Instagram.

Het liep al in de eerste 180 graden-bocht mis. "Een dikke Duitser reed dwars door me heen. Echt dwàrs door me heen", vult hij aan in de podcast "In het wiel". Het bleek ex-prof Roger Kluge.

"Hij reed mijn stuur uit mijn handen, dus na 500 meter lag ik op mijn bek. Ik ben wel weer op de fiets gesprongen, want ik kreeg er een flinke adrenalinestoot van. Ik voelde dat ik vrij goed was en punch had, dus ik kwam in een groepje terecht met onder meer Quinten Hermans."