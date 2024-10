In het spoor van Bert en Bavo op het WK gravel - met één man die zichzelf verbaasde: "Dit had ik nooit gedacht"

Ze zijn een succesvolle social-tandem, maar nu was het toch even elk voor zich. Ook Sporza-gezichten Bert De Backer en Bavo Mortier stonden zondag aan de start van het WK gravel. Hoe ze het ervan af brachten? Onze content creator Mercedes kroop in het spoor van haar collega's en zag één man zichzelf verbazen. "Meer dan 30 gemiddeld? Chapeau maat!"

Wel, helemaal zonder kleerscheuren verliepen de 183 kilometer niet voor ons duo. Bavo kwam namelijk onderweg (licht) ten val op een modderstrook, maar zette toch door tot in Leuven. Bert finishte daar als 37e in zijn leeftijdscategorie (40-44 jaar) na 5 uur en 26 minuten. "Ik ben wat misselijk eigenlijk", pufte hij meteen na aankomst. "Dit gaat morgen niet opgelost zijn. En de dagen daarna ook niet, vrees ik."

Handtekeningen, selfies, steeds enkele motiverende woordjes ... Aan aandacht en steun ontbrak het Bert en Bavo niet bij de start van het WK gravel in Halle. "Maar de stress begint toch wat te komen", gaf de debutant van het duo toe. "Ik hoop vooral dat we veilig aan de meet komen", klonk het bij Bert.

Maar het gezicht van Bert fleurde snel op toen hij amper een halfuurtje later Bavo over de streep zag bollen in Leuven. Na net iets meer dan 6 uur arriveerde onze collega als 419e in zijn reeks (19-34 jaar). Meteen deelden de twee vrienden een warme knuffel, waarna Bavo toch een traantje moest wegpinken.

"Dit zijn dingen waarvan ik nooit gedacht had dat ik ze zou doen", glunderde Bavo. "Zeker als je zo diep geweest bent, komen de tranen sneller."

Het duo blikte nadien moe maar voldaan terug op het WK.

"Voor mij was het pijnlijk", aldus Bert. "Gravelen is een leuk spelletje, maar je gaat toch altijd veel te diep dan eigenlijk goed is voor jezelf."

"Ik ben niet superdiep gegaan", verraste Bavo. "Ik had iemand die een hele tijd op kop gereden heeft voor mij. Echt een luxe. Zo heb ik er nog meer van kunnen genieten. En we staan toch maar mooi in de geschiedenisboeken van het WK."

Waarop Bert: "Maar zelfs als je iemand gehad hebt die op kop reed ... Meer dan 30 gemiddeld rijden, is echt straf. Chapeau maat!"

De ex-prof polste meteen ook eens naar de toekomstplannen van zijn boezemvriend.

"Of dit naar meer smaakt? Toch wel", knikte Bavo. "Al zal ik wel aangepaste trainingsschema's moeten aanvragen als het volgende WK veel meer hoogtemeters telt."

Maar eerst even nagenieten van de topprestatie.

"Wel met niet te veel pintjes", lacht Bavo. "Want dat zou mijn lichaam nu niet zo goed verteren, vrees ik."