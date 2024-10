"Ze waren hier om hem te helpen": Jasper Stuyven hekelt landgenoten die niet gretig jaagden op Van der Poel

zo 6 oktober 2024 19:55

Een Belgisch blok of een Alpecin-blok op het WK gravel? Dat was de vraag vooraf, en het bleek het tweede te zijn. De (Belgische) renners van Alpecin-Deceuninck deden niet enorm veel kopwerk op jacht naar de Nederlander Mathieu van der Poel. "Iedereen weet dat ze ambetant kunnen koersen", vertelde een teleurgestelde Jasper Stuyven achteraf. "Het was niet aan ons om een gat toe te rijden", reageert Gianni Vermeersch.

Twee renners reden weg uit een elitegroep in de diepe finale: Florian Vermeersch en Mathieu van der Poel. Daarachter was de organisatie zoek. Jasper Stuyven wijst daarvoor naar Quinten Hermans en Gianni Vermeersch. Zij reden vandaag met hetzelfde Belgische truitje, maar op de weg zijn ze collega's bij Alpecin-Deceuninck. "Het is ambetant. Die jongens pakken niet over, maar wel als het hen uitkomt", vertelt een teleurgestelde Stuyven. Alpecin-Deceuninck is de ploeg van kopman en wereldkampioen Van der Poel. "Het was heel duidelijk dat alle jongens van Alpecin hier waren om hem te helpen. Al had ik verwacht dat er in ploegen (met landen) ging gekoerst worden", zucht Stuyven na het WK in eigen streek.

Uiteindelijk proberen we allemaal voor de titel te gaan. Ik denk niet dat het een probleem was. Gianni Vermeersch