Wereldkampioene Lotte Kopecky verdedigt volgende week titel in Simac Ladies Tour in Nederland

Kopecky, die vandaag op een gravelfiets debuteert op het WK in eigen land, trekt dinsdag voor het eerst haar nieuwe regenboogtrui op de weg aan.



Kopecky klopte vorig weekend op het WK in Zürich de Amerikaanse Chloé Dygert (Canyon//SRAM Racing) en de Italiaanse Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek) in de sprint van een elitegroepje.



Die twee concurrentes komt ze ook tegen in de Nederlandse rittenkoers. Ook Europees kampioene Lorena Wiebes tekent als ploeggenote van Kopecky in eigen land present, net als de Italiaanse ex-wereldkampioene Elisa Balsamo (Lidl-Trek), Nederlands tijdritkampioene Riejanne Markus (Visma-Lease a Bike) en Charlotte Kool (dsm-firmenich PostNL).