"Woo-hoo": Wout van Aert maakt eerste fietstochtje sinds zware val in Vuelta

Zijn krukken had hij al in de vuilnisbak gegooid, dus was Wout van Aert nu ook klaar voor zijn eerste fietsrit sinds zijn zware val in de Ronde van Spanje. En dat vierde hij op Strava met duidelijke opluchting: "Woo-hoo."

Samen met Jan Bakelants, die zich voorbereidt op het WK gravel van zondag, reed Wout van Aert een rondje van 32,6 kilometer. Met een gemiddelde van 29,1 km/u lijkt de knie van onze landgenoot toch aan de beterhand.

Van Aert liep een zware knieblessure op bij een val in de Ronde van Spanje. Na enkele dagen in het ziekenhuis was hij veroordeeld tot krukken. Die gooide hij vorige week symbolisch in de vuilnisbak.

Met zijn eerste fietsritje zet Van Aert een nieuwe stap in zijn revalidatie. Onze 30-jarige landgenoot zal zich volledig richten op zijn terugkeer in het peloton in 2025. Hij verlengde zijn contract bij Visma-Lease a Bike onlangs voor onbepaalde duur.